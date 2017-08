Pub

O tema "Total Eclipse of the Heart" foi uma espécie de hino não oficial do fenómeno astronómico de ontem nos EUA

Foi em 1983 que Bonnie Tyler lançou "Total Eclipse of the Heart", mas agora, em pleno 2017, aquele que foi um dos grandes sucessos da carreira da cantora saltou como um relâmpago para a liderança do top do iTunes. E tudo graças ao eclipse total a que se assistiu ontem nos Estados Unidos.

O tema transformou-se numa espécie de hino não oficial do fenómeno astronómico e a cantora galesa até foi convidada a cantar "Total Eclipse of the Heart" durante o eclipse a bordo de um cruzeiro. Para o efeito teve de fazer uma versão mais curta da música, já que a versão original tem quase sete minutos, enquanto que o sol esteve completamente tapado pela lua apenas por 2 minutos e 40 segundos.

Veja as duas versões:

Um fenómeno naquelas condições - visível de costa a costa - não era visível nos EUA há mais de 90 anos, pelo que se instalou uma verdadeira loucura para ver o eclipse. Com a música certa. Os americanos voltaram a ouvir Bonnie Tyler, mais de 30 anos depois, e foram ao iTunes comprar a música "Total Eclipse of the Heart" por 1,29 dólares.

O tema chegou a liderar a tabela de vendas de músicas desta plataforma, tendo destronado os maiores sucessos de Luis Fonsi, Liam Payne ou Justin Bieber.