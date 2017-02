Pub

"As Cinquenta Sombras Mais Negras", James Foley

Pensávamos todos que esta continuação de As 50 Sombras de Grey (em Portugal não teve direito a visionamento de imprensa) seria para o Dia dos Namorados mas agora percebe-se que, por ser tão má, é pensada para o Carnaval, como partida para o espetador. Mas James Foley, autor de títulos estimáveis como Homens à Queima-Roupa ou O Medo, quis fazer uma comédia involuntária soft-porn que mais se parece com um episódio de novela mexicana e com atores sem química entre si e com vontade de rir nas cenas de sexo.

Desta vez, Anastasia Steele dá mais uma oportunidade ao seu namorado sr. Grey, o multimilionário de Seattle com problemas de sado-masoquismo. O grande mistério é perceber se o filme é tão mau como o primeiro. Ninguém que mande na Universal percebeu que este estilo visual de teledisco de câmara lenta já não é tolerável nos dias de hoje?...

Classificação: 0 (mau)