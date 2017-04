Pub

Uma vez mais, o cartaz do IndieLisboa cruza épocas e géneros, apresentando ficções e documentários, longas e curtas. Eis a seleção dos críticos de cinema do DN.

Fitzcarraldo, Werner Herzog

Nas evocações de títulos clássicos propostas pelo festival, esta lendária produção de 1982 será, por certo, a que mais e melhor pode rivalizar com os espetáculos digitais da atualidade. Werner Herzog encena o delírio do seu herói - montar uma ópera na Amazónia - à letra, isto é, transformando o próprio filme numa aventura muito física capaz de duplicar a utopia do protagonista (foto ao lado). Que seja Klaus Kinski o seu intérprete, eis o que, obviamente, não é indiferente para os resultados. J.L

Cinemateca - 5 de maio, 15.30

Tati vs. Bresson: The Gag, Mark Rappaport

Neste inteligente e curiosíssimo ensaio fílmico, Mark Rappaport, um dos nomes-chave do cinema independente americano, conta que, na única vez em que Proust e James Joyce se encontraram, não tiveram nada a dizer um ao outro. Um exemplo da literatura que serve para contrastar com outro, do cinema, inscrito no próprio título: Tati vs. Bresson. Que diálogo possível? Entre estes cineastas de olhares aparentemente opostos, Rappaport explora uma ditosa afinidade representada num gag de ambos. I.N.L.

Cinemateca - 8 de maio, 19.00

Ubi Sunt, Salomé Lamas

Mais um passo em frente na carreira híbrida de Salomé Lamas, artista e cineasta. O filme é mais uma instalação ou uma experiência cinematográfica? Não importa descodificar, importa sim é sentir que nas imagens de Lamas há um estado de hipnose que se adensa. Aqui com a vantagem de nos devolver uma Ana Moreira como há muito não víamos. Aconteça o que acontecer, será um dos estrondos do cinema português neste festival. Ubi Sunt tem performances também do artista Christoph Both-Asmus e foi uma encomenda da Câmara do Porto. R.P.T.

São Jorge - 7 de maio (18.00); e 9 de maio (21.00)

Eat that Question, Thorsten Schütte

O título retoma a designação de uma faixa do álbum The Grand Wazoo (1972), de Frank Zappa (1940-1993), sendo essencial acrescentar o subtítulo: "Frank Zappa pelas suas próprias palavras." Trata-se, afinal, de fazer a antologia de muitas declarações de Zappa, provenientes de centenas de horas de arquivos inéditos, dissertando sobre o seu fascinante ziguezague entre rock e jazz, passando pela música concreta, sem deixar de refletir sobre as tensões entre vida pública e privada. J.L.

São Jorge - 11 de maio, 19.00

Les Dames du Bois de Boulogne, Robert Bresson

É o segundo título da obra pouco extensa e grave de Robert Bresson, datado de 1945, e o último com a colaboração de atores profissionais (a partir daí rejeitados pelo realizador, que queria "utilizar modelos, vindos da própria vida"). História de uma vingança amorosa, adaptada de um dos capítulos do romance Jacques Le Fataliste, de Diderot, para a qual Jean Cocteau escreveu diálogos, este é o filme de uma luminosa teia dramática que nos prende na esquina do realismo e da abstração. I.N.L.

Cinemateca - 11 de maio, 19.00

Fade into Nothing, Pedro Maia

Já tínhamos visto com música ao vivo esta proposta no Festival Curtas Vila do Conde (com o título How to Become Nothing). No Indie surge sem Legendary Tigerman a tocar ao vivo. Trata-se de um road movie pelo deserto americano e os seus motéis. A história de um solitário que vai em direção ao nada ao som do rock "n"roll. Niilismo em Super 8, interpretado pelo próprio Paulo Furtado. Um projeto do próprio músico feito em colaboração com Rita Lino e Pedro Maia, artistas residentes em Berlim. Merecia depois estrear-se comercialmente nas salas... R.P.T.

São Jorge - 7 de maio, 21.45; e 12 de maio, 16.15

Karl Marx City, Michael Tucker e Petra Epperlein

Nascida na Alemanha de Leste, Petra Epperlein (juntamente com o marido, Michael Tucker) investiga o suicídio do pai, ocorrido 15 anos antes, deparando com os sinais perturbantes do envolvimento da polícia secreta, Stasi. Os arquivos a que vai acedendo dão conta da ação de um imenso sistema de vigilância e controlo dos cidadãos, apresentando-se o trabalho cinematográfico como um cruzamento dramático da crónica familiar e do fresco histórico. J.L.

São Jorge - 5 de maio, 19.00; e 8 de maio, 18.45

Killing Klaus Kinski, Spiros Stathoulopoulos

A revisitação de uma mítica fantasia de Werner Herzog está na base desta curta-metragem: durante o atribulado processo de rodagem de Fitzcarraldo (1982), na floresta amazónica, o realizador alemão, aliciado pelo líder de uma tribo, "considerou" matar o seu insuportável ator. Dizia o índio que era necessário restabelecer a paz e a harmonia perturbadas pelo espírito mau de Klaus Kinski... Num único plano-sequência, somos aqui conduzidos a esse momento, brilhante e cuidadosamente encenado. I.N.L.

Cinemateca - 8 de maio, 19.00

Grave, Julie Ducournau

Na secção Boca do Inferno, os organizadores do Indie piscam o olho ao público do MOTELx e este Grave é a grande atração do ano. Uma história sobre uma vegetariana que repentinamente começa a ganhar uma obsessão com carne humana. O filme que em Cannes 2016 mais controvérsia provocou e que revelou uma cineasta de culto: Julie Ducournau, que não vem a Portugal. Aliás, este objeto de terror explícito nunca será exibido comercialmente por cá e as duas sessões no Indie Lisboa (uma delas às seis da manhã!) são a única hipótese de o vermos em grande ecrã. Em França lançou o debate sobre o feminismo no cinema de entretenimento contemporâneo. R.P.T.

Ideal - 7 de maio, 06.00; e São Jorge - 11 de maio, 21.45

Revolution of Sound, Margarete Kreuzer

Um tributo aos sons eletrónicos da banda alemã Tangerine Dream, desenvolvido depois da morte do seu líder, Edgar Froese, ocorrida em 2015. Margarete Kreuzer celebra a sua herança experimental, capaz de abrir vias de coexistência e contaminação entre música clássica e futurismo, rock e psicadelismo. Isto sem esquecer as suas bandas sonoras, por exemplo para filmes como O Ladrão Profissional (1981), de Michael Mann, ou Depois do Anoitecer (1987), de Kathryn Bigelow. J.L.

Capitólio - 8 de maio, 21.30; e Culturgest - 13 de maio, 21.30

Le Cancre, Paul Vecchiali

Contemporâneo da Nouvelle Vague, mas desligado de qualquer movimento, Paul Vecchiali é um dos heróis independentes desta edição do Indie Lisboa. Dos seus 17 títulos programados, Le Cancre (a mais recente longa-metragem) é aquele que se reveste de uma crepuscular beleza cinéfila. Na memória narrativa de Un Carnet de Bal (1937), de Julien Duvivier, esta é uma saudosa reunião de mulheres - com Catherine Deneuve e Françoise Lebrun, entre outras - a lembrar que muito do seu cinema se faz delas. I.N.L.

Cinemateca - 13 de maio, 21.30

Free Fire, Ben Wheatley

A única obra em todo o festival com nomes de Hollywood. No elenco estão Armie Hammer e a oscarizada Brie Larson e Martin Scorsese deixou colocar o seu nome como produtor, mas em todos os sentidos este Free Fire é cinema de autor bem inglês, aliás como são todas as obras deste cineasta, Ben Wheatley, o atual enfant terrible britânico. Descoberto na Midnight Madness do Festival de Toronto, trata-se de uma comédia disfarçada de thriller. Tudo se passa durante um longo tiroteio gore cheio de diálogos à Tarantino. Não é o melhor filme de Wheatley, nem por sombras... R.P.T.

São Jorge - 5 de maio, 21.45