Pub

"Na Vertical", Alain Guiraudie

Podemos dizê-lo com convicção: Alain Guiraudie não aspira à militância do escândalo por muito sexo explícito geriátrico que aqui exponha. O cineasta de O Desconhecido do Lado, para além de fintar todos os sinais de conformismo, está cada vez mais do lado da liberdade. Uma liberdade que ilude géneros e os próprios mecanismos das suas regras. Em Rester Vertical estão muitos filmes e um bom punhado de linguagens cinematográficas. O maior milagre de todos é tudo fluir sem atropelos mesmo apesar da selvajaria constante.

O filme é a história de um cineasta que prefere viver em detrimento do cinema. Um imaginário insano alavancado com um gesto bárbaro que nos faz sempre refletir sobre os limites e as fronteiras entre a ilusão do cinema e a vida real. Ou entre a ficção e os distritos da nossa intimidade.

No Festival de Cannes foi amado e odiado.

Classificação: **** (muito bom)