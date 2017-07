Pub

O português DJ Ride é o cabeça--de-cartaz da já tradicional festa de receção ao campista, que hoje à noite dá início à edição deste ano do Meo Sudoeste.

Já lá vão sete anos desde que atuou pela primeira vez no festival. Como o próprio recorda nesta entrevista ao DN, tudo mudou desde então, no festival e na vida do DJ e produtor português de 32 anos, que no ano passado voltou a sagrar-se, em dupla com Stereossauro, nos Beatbombers, campeão mundial de scratch e turntablism. Para hoje à noite, porém, promete uma sessão "mais de festa", para pôr toda a gente a dançar.

Quantas vezes é que já atuou no festival Sudoeste?

Já nem sei bem, umas quatro ou cinco. A primeira vez foi em 2010, era um festival completamente diferente daquele que é agora. A estreia foi no chamado palco eletrónico, que como o nome indica era destinado em exclusivo à música eletrónica. Lembro-me de que nessa noite atuava também o DJ Shadow, que é uma referência para mim. Toquei muito cedo, às onze da noite e, apesar do receio que tinha, devido ao horário, consegui juntar uma autêntica multidão à minha volta.

É portanto um regresso a um local onde já foi feliz...

Bastante feliz, diria mesmo, porque sempre um fui um DJ mais ligado às sonoridades mais urbanas e alternativas, que veio da escola do hip-hop e o sucesso desse primeiro concerto no Sudoeste permitiu-me dar o salto para os palcos maiores.

Que comparações faz entre o Sudoeste de hoje e o de há sete anos, no qual se estreou?

São duas realidades completamente diferentes, mas que têm que ver com a evolução natural do festival, tendo em conta o atual público-alvo, que é bastante mais jovem do que na altura. Lembro-me de que no passado passaram pelo Sudoeste nomes seminais da música eletrónica destas últimas décadas, como os Chemical Brothers, os Portishead ou os Daft Punk e hoje a aposta passa essencialmente por DJ e artistas mais comerciais. Não é uma crítica, até porque há espaço para todos. Basta lembrar que ainda recentemente o Fatboy Slim foi ao festival Super Bock Super Rock.

O que é que o público pode esperar do espetáculo de logo à noite?

Vou apostar mais na minha veia mais de rave e de entertainer e tentar fazer uma grande festa, para pôr toda a gente a dançar, tal como se pretende numa festa como esta. Mais do que me limitar a passar música, vai ser assim uma espécie de live act, durante o qual vou também passar alguns temas meus e dos Beatbombers. Felizmente, tenho andado a tocar muito e, atualmente, grande parte do meu trabalho passa por adaptar os sets ao público que tenho à minha frente. Por exemplo, no final desta semana vou tocar a Londres, ao festival Iminente, do Vhils, e antes do Sudoeste ainda atuo em Gaia e em Avis.

E que outros artistas destaca no cartaz deste ano do Sudoeste?

No palco principal, talvez o DJ Snake, que, tal como eu, também começou no scratch e no hip-hop. Hoje é um dos grandes produtores de topo mundial, que trabalha com gente como a Lady Gaga ou o Justin Bieber, mas apenas há alguns anos chegou a atuar em bares de Lisboa, sem ninguém quase dar por isso. Nos restantes palcos, destaco talvez os portugueses Megadrive e Grognation, com quem trabalhei recentemente.