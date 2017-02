Pub

Quinto filme da saga conta com a participação do ator espanhol Javier Bardem

Foi divulgado este fim de semana um novo trailer do quinto filme de Piratas das Caraíbas. Este último filme conta com a estreia do espanhol Javier Bardem na saga que mostra as aventuras do capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

Em Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias, Bardem vai dar vida ao Capitão Salazar, um homem que quer matar Jack Sparrow.

Neste filme, Jack Sparrow vai tentar encontrar o tridente de Poseidon, enquanto lida com a perseguição o Capitão Salazar.

O primeiro trailer do filme saiu em outubro e mostrava em detalhe a caracterização do ator espanhol como o Capitão Salazar.

Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias vai estrear em Portugal em maio e volta a trazer para os ecrãs nomes como Orlando Bloom, a personagem Will Turner, e Geoffrey Rush, o Capitão Barbossa.

