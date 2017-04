Diogo Costa Amarante já vencera em Cannes, com "Cidade Pequena"

O português Diogo Costa Amarante ganhou o prémio de melhor realizador do Festival Internacional de Cinema Experimental de Bucareste, a que concorreu com o filme "Cidade Pequena".

O prémio, segundo anunciou a organização do festival na sua página da rede social Facebook, distingue uma "montagem muito poética e narrativa" de uma obra que "aborda as questões da morte e da consciência no contexto de uma relação entre mãe e filho".

A sinopse de Cidade Pequena assenta num rapaz de seis anos, Frederico, que se recusa a ir dormir depois de ter aprendido na escola que as pessoas morrem quando o seu coração para.

Diogo Costa Amarante, que já tinha concorrido a este festival em 2014, formou-se em Direito e Belas Artes e este ano, Cidade Pequena já tinha ganho o Urso de Ouro do Festival de Berlim na categoria de curtas-metragens.

O realizador já ganhou prémios em Portugal, no Festival de Vila do Conde, em Espanha, França e no México.