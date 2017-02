Pub

Na sua segunda participação no Festival de Cinema de Berlim, Diogo Costa Amarante volta a casa com o Urso de Ouro, prémio máximo para uma curta-metragem.

O momento da tomada de consciência da morte por uma criança e a viragem que essa perceção representa é o ponto de partida de Cidade Pequena, que conquistou os três membros do júri. Uma história que tem uma certa dose biográfica, como explicou ontem ao DN pouco antes de apanhar o avião de regresso ao Porto.

Depois da estreia no Curtas de Vila do Conde, em julho de 2016, agora, após este prémio, o público português vai poder ver Cidade Pequena?

Acho que sim. Estão a pensar em fazer uma mostra na Cinemateca em Lisboa e, pelo que percebi, posteriormente também há uma possibilidade de juntar curtas com longas e circular em sala. Mas esta hipótese ainda não está fechada. A mostra na Cinemateca sim, está certa, só ainda não temos data.

Segundo o júri, os enquadramentos do filme "lembram a atenção ao detalhe presente nos quadros do renascimento italiano". Revê Cidade Pequena nesta avaliação do júri?

Já não me cabe a mim... Acho que o que eles estão a querer dizer é que o filme parte muito da expressão visual, mais do que de uma narrativa contada.

Basta ver o filme para se perceber que houve, de facto, essa atenção aos detalhes...

Sim, mas custa-me ser eu a dizer. Cabe a quem vê sentir isso ou não.

Ontem [sábado à noite], no jantar de gala, como foi conviver com os cineastas presentes?

Foi tudo mais focado por secções. Ficámos no grupo das curtas. Mas foi interessante. Ficámos quase ao lado do [realizador sul-coreano] Hong Sang-soo, que é um realizador de que gosto muito. Ele estava mesmo ali ao lado. Ainda deu para fazer umas selfies com ele.

O ponto de partida de Cidade Pequena - o momento em que uma criança descobre na escola que as pessoas morrem quando os corações param de bater - tem algo de biográfico?

Tem algo de biográfico no sentido da identificação. Daquilo que percebi da reação aqui em Berlim foi que esta história é muito universal porque toda a gente, de alguma forma, memoriza um pouco esse momento. Há ali uma viragem específica da descoberta da consciência da morte. É um momento muito grande de transição. Quando ouvi esta história em relação ao Francisco [um dos dois sobrinhos] lembrei-me de que também tinha passado por uma experiência parecida, mas com um livro.

Os protagonistas de Cidade Pequena são o seu outro sobrinho, Frederico, e a sua irmã Mara. Eles aceitaram facilmente exporem-se para a câmara?

Sim. Foi uma coisa muito gradual. Fomos filmando durante o verão inteiro e, de alguma forma, eles já estão habituados a ver-me com uma câmara.

A família foi a primeira a ver Cidade Pequena?

Claro!

E gostaram?

Gostaram muito. O Frederico [de 7 anos], inclusivamente, decorou parte da voz-off e volta e meia estamos a jantar e começa a recitar.

O Frederico agora é uma estrela de cinema. Amanhã, na escola, os colegas não o vão largar...

Só quando chegar a Portugal é que vou perceber bem o que está a acontecer, porque até agora tem sido só pelo telefone e eles estão todos contentes. Mas acho que sim, que vai virar estrela.

No Curtas, o filme ficou fora do palmarés. Agora em Berlim, vence o prémio máximo. É uma situação normal?

É normalíssimo porque, no fundo, os prémios são sempre um produto do gosto daquele grupo específico [júri]. Não há uma sensibilidade universal em relação aos filmes. Neste caso, quer uma pessoa que trabalha no Metropolitan [Museum of Art, de Nova Iorque, a curadora Kimberly Drew], quer um artista alemão [Christian Jankowski], quer um programador de cinema chileno [Carlos Núñez], todos com sensibilidades diferentes, coincidiram na escolha.

Esta é a sexta curta que produz. Todas sem qualquer apoio do Estado?

Sim, todas autoproduzidas.

Concorreu a algum apoio?

Ainda concorri duas vezes, inclusive com uma versão mais antiga de Cidade Pequena. Mas não há com isto qualquer tipo de julgamento no sentido de dizer que deveriam ter apoiado.

Não foi ao jantar na embaixada portuguesa em Berlim com o ministro da Cultura em solidariedade com os protestos das várias associações do setor. O que deve mudar no financiamento do cinema em Portugal?

Mais do que mudar, tem de ser falado. E aí estou totalmente de acordo com o protesto. Quanto mais trabalharmos no sentido de haver transparência nos concursos públicos, melhor. Tem de se olhar para isto de uma forma fria, quase jurídica. Isto é um concurso público, tem que haver transparência. Não pode haver sequer o risco de conflito de interesses. É uma coisa muito simples.

Está a trabalhar na sua primeira longa-metragem, Migrar pelas Sombras. Neste caso, está garantido um apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) de 25 mil euros?

Sim, é um apoio para desenvolvimento de guião. Neste caso é para escrita.

E já pode revelar alguma coisa sobre esta longa?

Ainda é muito cedo.

Licenciado em Direito em Coimbra, como aparece o cinema?

Foi uma coincidência. Estava a estagiar [num escritório de advogados] em Lisboa e participei, muito na desportiva, num concurso lançado pelo Festival Olá Lisboa. Fui um dos dez selecionados, o prémio era uma bolsa para estudar em Barcelona, para fazer um documentário. Quando soube que tinha a bolsa, tive duas semanas para decidir se iria ou não. Tive de me despedir, a família muito triste... e foi assim que começou.

Foi um ano de curso em Barcelona?

Sim, e depois lá uma produtora convidou-me para realizar um documentário, Em Janeiro, talvez. Correu bem, ganhou alguns prémios [prémio do júri DocumentaMadrid09 e menção honrosa do júri no Salina DocFest09, Itália]. Depois, através da Inov-Art, ligada à Direção-Geral das Artes, fui para os Estados Unidos, para Nova Iorque, trabalhar com a Joana Vicente, que agora está à frente do Independent Filmmaker Project. Aí, conheci pessoas da NYU [New York University] que me incentivaram a concorrer à universidade, mas a primeira vez que fui aceite... era impagável para mim. Não sou de famílias ricas. Sugeriram-me concorrer à Fulbright, uma bolsa para pessoas de todo o mundo. Voltei a concorrer, entrei e foi neste curso [de Cinematografia e Produção Cinematográfica] que fiz mais duas curtas, que foram apresentadas aqui em Berlim [As Rosas Brancas, em 2014 e Cidade Pequena].

Além da longa Migrar as Sombras, está a trabalhar noutra curta?

Não, a longa requer outro processo de escrita. Tem de ser mais preparada. A curta dá-nos a liberdade de irmos explorando. Para uma longa tem de se apresentar um projeto mais consistente e, portanto, tem de se parar mesmo e dedicarmo-nos só à escrita.