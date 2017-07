Pub

A banda de rock Destroyer e o rapper santomense Valete juntam-se ao cartaz do festival de música Vodafone Mexefest, que irá decorrer a 24 e 25 de novembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Os Destroyer - banda rock canadiana liderada pelo vocalista e compositor Dan Bejan - iniciaram a sua carreira musical com o disco We"ll Build Them a Golden Bridge, em 1996, e tem colaborado com outros artistas, nomeadamente Tim Hecker e Kara Walker. Em 2015, foi lançado o seu último disco, Poison Season, e ao Mexefest deverão trazer um novo trabalho.

Valete, o rapper santomense formado em Ciências da Comunicação, entrou em 2002 no mundo da música portuguesa com o seu primeiro disco, Educação Social, seguido de Serviço Público, em 2006. Regressou neste ano com o tema Rap Consciente, que conta com a participação de Sam The Kid, Maze, Sagaz, Phoenix RDC, Kappa Jotta, B Skilla, Capicua, The Legendary Tigerman e outros. O videoclipe do tema conta com mais de 3,5 milhões de visualizações na plataforma YouTube.

Estes nomes, avançados pela promotora Música no Coração, juntam-se às atuações já confirmadas de Charles Bradley & His Extraordinaires, Cigarettes After Sex e Aldous Harding. Bradley, um cantor de funk, soul e R&B norte-americano, natural de Gainesville, Florida, virá ao Vodafone Mexefest após ter cancelado a sua atuação no ano passado, deste modo cumprindo uma promessa que havia feito. Reza a história que em 1962 ouviu James Brown cantar em concerto e deu de caras com o seu destino e a vocação. Mais tarde, estaria a dar o primeiro passo no palco musical ao apresentar-se como Black Velvet (Veludo Negro) num tributo ao cantor mais velho. E foi então que o seu talento foi descoberto por Gabriel Roth, cofundador da editora discográfica Daptone Records. Curiosamente, lançou apenas um disco e dois álbuns desde então - o primeiro em 2011.

Em contrapartida, Cigarettes After Sex são uma banda mais recente, formada em El Paso, Texas, que lançou o seu primeiro EP em 2012. Certas canções foram classificadas como slow pop e rock alternativo, inclusive recebendo a influência de The Trinity Session (álbum da banda canadiana de rock Cowboy Junkies) e da cantora pop americana Julee Cruise.

Por último, a artista neozelandesa Aldous Harding, encarnando um gothic folk, influenciada pelo jazz e indie rock, é ainda mais recente. O seu primeiro álbum, lançado em 2015, com o seu nome, foi alvo de elogios dos críticos.

O bilhete único, válido para os dois dias, encontra-se à venda nos locais habituais por 40 euros até 31 de agosto, passando para 45 euros a partir do dia 1 de setembro, e 50 euros durante o festival.