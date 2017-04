Pub

Exibição sobre o corpo humano já esteve em Portugal. Em dois dias, 13 pessoas precisaram de assistência médica

A exposição Real Bodies em Roma, Itália, foi obrigada a cancelar as atuações ao vivo após vários visitantes terem experienciado desmaios, enjoos e tonturas. Os espetáculos ao vivo, que mostravam pessoas suspensas por ganchos agarrados à pele, realizaram-se apenas durante quatro dias, enquanto a exposição fica em Roma até 2 de julho.

A Real Bodies, que foi exposta em vários países e passou por Portugal em outubro de 2015, pretende mostrar como o corpo humano funciona. São mais de 350 peças em exibição que incluem cadáveres, múmias, esqueletos, tendões e órgãos reais, modelos à escala humana sem pele a realizar diferentes movimentos e fetos dentro de frascos.

A parte que mais chocou os visitantes, no entanto, foi o espetáculo ao vivo do grupo Wild Suspension Team. Estes artistas explicavam como funciona a pele humana ficando suspensos por ganchos de metais presos ao maior órgão do corpo humano.

Ao lado do espetáculo, estava a pele de uma pessoa real dissecada e colocada num painel de vidro, segundo o El País.

O público não reagiu bem e, em dois dias, 13 pessoas tiveram de ser atendidas pelos serviços médicos por desmaiarem e sentirem tonturas. O jornal espanhol que os visitantes geralmente começavam a sentir-se mal quando viam o sangue dos artistas.

Um dos visitantes, um jovem de 16 anos, ficou ferido ao desmaiar e bater com a cabeça.

A organização decidiu então cancelar o espetáculo e disse não esperar esta reação do público. "A suspensão apenas tinha finalidade científica e, como tal, não esperávamos uma reação de sofrimento e impressão por parte do público", disse Mauro Rigone, diretor da empresa Venice Exhibition, que organiza a exposição.

A Real Bodies foi visitada por 280 mil pessoas em Milão e a organização espera ultrapassar este número em Roma. Quando esteve em Portugal, a exposição acumulava mais de 15 milhões de visitantes em vários países.

