Cofre indiano em prata encastrada com madrepérola, do Museu do Oriente, vai estar exposto nos Museus do Kremlin

Pub

Museus portugueses emprestam obras de arte para exposição sobre os Descobrimentos Portugueses em Moscovo.

Os Descobrimentos portugueses vão ser alvo de uma exposição nos Museus do Kremlin, em Moscovo, de dezembro deste ano a fevereiro de 2018, com mais de 200 peças provenientes de Portugal, da Rússia e de outros países.

De acordo com a página dos Museus do Kremlin, a exposição vai intitular-se Lords of the Ocean. Treasures of the Portuguese Empire of the 16th-18th centuries e será a primeira ali realizada com esta temática.

Entre as obras provenientes de Portugal estarão peças do Museu da Fundação Oriente e do Museu Nacional de Arte Antiga, ambos em Lisboa.

Um cofre indiano em prata encastrada com madrepérola, um contador do Sri Lanka coberto de marfim, e uma taça goesa em prata e casca de coco - todas do século XVII - são algumas das peças que o Museu do Oriente vai ceder para a exposição em Moscovo.

As peças, segundo os Museus do Kremlin, "vão ajudar a demonstrar, por um lado, a magnificência da corte portuguesa, as tradições de navegação, ciência e cultura".

"Por outro lado, vão mostrar uma evidência vívida da influência mútua e das trocas culturais entre o poder metropolitano e os seus domínios na Índia, China, Japão, África e Brasil", realçam.

Portugal deteve "o primeiro império colonial do período moderno inicial, com um papel crucial na história mundial. Os portugueses foram pioneiros nas trocas de comunicação e na ligação da África e da Ásia com a Europa. Em resultado, as heranças do Ocidente e do Oriente misturaram-se, e surgiram peças de arte totalmente diferentes, únicas no seu impacto cultural", acrescenta o museu no texto sobre a exposição.

A primeira das duas secções da exposição vai mostrar a cultura e História de Portugal, com o foco na corte, na Igreja, no poderio naval, exibindo retratos de exploradores que desempenharam um papel importante nos Descobrimentos, joalharia, moedas, objetos de cerimónia, armas, mapas, instrumentos de navegação e livros dos séculos XVI e XVII.

A segunda secção apresenta peças criadas em diferentes países sob a influência da cultura portuguesa e da vida quotidiana nesses territórios.

A época dos Descobrimentos "testemunhou o inundar da Europa de materiais naturais exóticos e objetos de luxo que se tornaram um atributo indispensável nos tesouros europeus, e dos primeiros Gabinetes de Curiosidades", acrescenta o museu.

A exposição irá decorrer entre 8 de dezembro de 2017 e 25 de fevereiro de 2018.