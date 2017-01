Pub

Tristam Hunt, antigo jornalista, que era deputado pelo círculo de Stoke-on-Trent, no centro de Inglaterra, desde 2010, anunciou já que abandonará as suas funções parlamentares, noticiou a AFP.

O Museu Vitória e Alberto (V&A), em Londres, anunciou que o deputado trabalhista Tristram Hunt, de 52 anos, será o seu novo diretor, sucedendo ao alemão Martin Roth, que se demitiu após a vitória do "brexit".

O deputado trabalhista Tristram Hunt vai abandonar as suas funções para assumir a direção do museu | Direitos Reservados Facebook

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o museu londrino afirma que Tristam Hunt é um especialista na história dos séculos XVIII e XIX, "com um particular interesse na história urbana da era vitoriana".

O deputado "vai trazer ao V&A a sua vasta experiência em áreas como a Educação, Indústria e Política", lê-se no mesmo comunicado.

Hunt, antigo jornalista, que era deputado pelo círculo de Stoke-on-Trent, no centro de Inglaterra, desde 2010, toma posse dentro de um mês, sucedendo a Roth, que se demitiu em setembro do ano passado, afirmando que amava o Reino Unido e Londres, mas temia que o "brexit" fosse criar dificuldades em trabalhar com outros museus europeus.

Para os trabalhistas, a saída das hostes parlamentares de Hunt é um segundo golpe, depois de, em dezembro, terem perdido o deputado Jamie Reed, que foi trabalhar para uma central nuclear.

Os analistas consideram estas duas saídas como um novo sinal de repúdio da linha centrista do partido pela liderança muito à esquerda do atual líder trabalhista Jeremy Corbyn.

Os trabalhistas têm, agora, de enfrentar duas eleições parciais, numa altura em que o partido está em baixo nas sondagens.

O V&A, fundado em 1852, no reinado de Vitória, é o maior museu do mundo em áreas como o "design" e as artes decorativas, tendo em 2015 recebido 3,9 milhões de visitas.