Algo surpreendentemente, Elementos Secretos venceu os SAG no melhor elenco e Denzel Washington ganhou o prémio do melhor ator, deixando a facção pró-Casey Affleck de boca a aberta. Afinal, estes Óscares podem não ser tão previsíveis...

A corrida para os Óscares ganha novos contornos com a vitória na madrugada de domingo de filmes como Elementos Secretos, de Theodore Melfi, e Vedações, de Denzel Washington, nos prémios da Guilda dos Atores. A partir de agora, estes dois filmes marcados por protagonistas afro-americanos ganham novo impulso de favoritismo para a cerimónia de dia 26, ainda assim com La La Land - Melodia de Amor, de Damien Chazelle, na linha de frente.

Os resultados dos SAG Awards dizem-nos que Denzel Washington é agora o principal candidato a vencer o prémio de Melhor Ator. A sua interpretação em Vedações está a gerar uma enorme onda de entusiasmo, ultrapassando por agora toda a aclamação em torno de Casey Affleck, em Manchester by the Sea, o grande perdedor da noite. Seja como for, estas duas interpretações vão lutar taco a taco até ao dia das votações. De recordar que ultimamente os prémios SAG são os melhores indicadores quanto aos Óscares. Nas atrizes, Emma Stone venceu o prémio de Melhor Atriz e confirma ser a grande favorita, embora na corrida para os Óscares tenha de contar com o efeito Isabelle Huppert, que não estava aqui nomeada mas que já venceu o Golden Globe.

A vitória de melhor elenco para Elementos Secretos atesta a popularidade do filme e é um sinal de que os atores estão a torcer por este filme cheio de "mensagem", sobretudo numa altura em que Hollywood quer dar um sinal à Casa Branca. São muitos os que acreditam que se houver golpe de teatro em relação a La La Land, filmes como Moonlight, de Barry Jenkins, e Elementos Secretos seriam ótimos vencedores como forma de protesto à administração de Donald Trump. Aliás, a tónica da noite foram discursos inflamados e "envergonhados" com o atual estado de coisas na América. A própria Emma Stone, algo emocionada, confessou-se orgulhosa de fazer parte "de um grupo de artistas que resiste". Também David Harbour, em nome do elenco premiado da série Stranger Things, proferiu um discurso agressivo, apelando a todos para uma resistência de guerrilha que não tenha medo de ir para o combate contra estes atentados à liberdade. Um discurso recebido com uma ovação estrondosa e uma reação bizarra de Winona Ryder, que esteve ao seu lado no palco.

De origem muçulmana, Mahershala Ali, que venceu o SAG de Melhor Ator Secundário, não escondeu o seu orgulho na origem e foi cáustico para o presidente Trump. Por sua vez, outra atriz afro-americana triunfou como atriz secundária, a talentosa Viola Davis, que, na verdade, é protagonista em Vedações. De todos é a atriz que já pode preparar com maior certeza o discurso para a cerimónia da Academia...

No sábado outra das cerimónias que marcam o calendário pré-Óscares, os prémios da Guilda dos produtores, deu mais uma vitória a La La Land. O musical confirmou assim o seu estado de graça relativo a prémios, embora o Producers Guild of America não seja tão fiável em termos de barómetro do Óscar de melhor filme - o ano passado venceu um dos perdedores da Academia, A Queda de Wall Street...

Comum à cerimónia dos atores, a festa dos produtores também teve vedetas em modo de boicote da nova administração americana. John Legend, músico e ator em La La Land, afirmou à boca cheia que "nós vamos derrotá-lo". Referia-se ao inimigo comum de Hollywood, Trump...