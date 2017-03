Pub

O espetáculo "Deixem o pimba em paz", no qual Bruno Nogueira e Manuela Azevedo fazem versões de música ligeira portuguesa, vai ser apresentado a 03 de junho em New Jersey, nos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

O concerto, no Centro de Artes Performativas de New Jersey, insere-se nas celebrações do Dia de Portugal naquela cidade, em colaboração com o consulado português em Newark.

"Deixem o pimba em paz" é uma ideia do humorista Bruno Nogueira, com Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, em torno do reportório de canções da música portuguesa popular e ligeira, apelidada de "pimba".

Com novos arranjos, o quinteto interpreta canções de artistas como Quim Barreiros, Ágata, José Malhoa, Marco Paulo, Nel Monteiro e Marante. O alinhamento integra, por exemplo, "24 rosas", "Comunhão de bens", "Porque não tem talo o rabo", "Azar na praia" e "Garagem da vizinha".

Os primeiros concertos de "Deixem o pimba em paz" aconteceram em 2013 e, na altura, Bruno Nogueira contava à agência Lusa que a intenção era "explorar o potencial da música pimba para lá do que as pessoas conhecem".

"Incomoda-me essa coisa de rotular a música. O pimba é uma música unificadora, mais popular, passa em festas e bailes, mas não é tudo brega; também abrange histórias que podiam passar-se com qualquer um", sustentou o humorista.

Aliás, Bruno Nogueira sublinhava que "a maior parte das pessoas que criticam a música pimba são as primeiras a ir dançar".

O espetáculo já andou em digressão pelo país, já foi editado num álbum ao vivo e teve apresentações com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Naquele que foi apresentado como o último concerto de "Deixem o pimba em paz" em Lisboa, a 14 de fevereiro no coliseu, o quinteto contou com a participação de António Zambujo, Capicua e Samuel Úria.