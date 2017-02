Pub

Aos 22 anos, Guilherme Henriques já um caso sério de popularidade no panorama do rock mais pesado. A fazer videoclips

Começou quase como uma brincadeira, a carreira de Guilherme Henriques como realizador de videoclips. Era ainda estudante do curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia da Universidade Lusófona, no Porto, quando, em conjunto com uns amigos, também eles ligados à área do vídeo e da imagem, decidiu desenvolver uma proposta para um videoclip fictício. Os austríacos Belphegor tinham acabado de lançar o álbum Conjuring the Dead e Guilherme inspirou-se numa das suas músicas para criar um guião, que enviou para o mail geral da banda, juntamente com sugestões de maquilhagem, cenários e figurinos. "Na altura ainda estava a estudar e fi-lo quase como um exercício académico, sem nunca esperar qualquer resposta", recorda. Em junho de 2015, mais de um ano depois de Guilherme ter enviado o tal mail e precisamente quando acabara de concluir o curso, veio a resposta. Guilherme ainda nem sonhava como a sua vida iria mudar a partir daí. "Quando fui para o curso, não pensava em seguir carreira como realizador ou sequer que poderia viver só disto. O meu objetivo, na altura, eram mais as artes digitais e o videomaping, que entretanto também comecei a incluir nos meus videoclips", sustenta.

A banda dizia-lhe que tinha gostado da ideia e dava-lhe ok para avançar. "Parecia uma daquelas histórias que ouvimos contar mas nunca nos acontecem. Hesitei, suei, tomei 3 cafés e respondi", lembra. Poucos meses depois, em outubro, era lançado o vídeo de Black Winged Torment, um trabalho todo filmado em Portugal, na zona de Aveiro e de Santa Maria da Feira, de onde é natural. A banda gostou do resultado, mas Guilherme não sabia ainda se iria continuar a trabalhar nesta área. Sabia, isso sim, que havia gostado bastante de toda aquela adrenalina de montar a produção. Tanto, que decidiu enviar propostas a mais bandas. "Apesar de ser um mercado nicho, há toda uma indústria à volta do metal e comecei também a tentar perceber como esta funcionava ao nível das editoras, distribuidoras ou na forma como as bandas encaram a promoção", afirma.

O facto de os Belphegor serem um "nome muito conhecido" acabou no entanto por funcionar como "uma espécie de bola de neve". Apenas dois meses depois já estava em Madrid, a trabalhar com os espanhóis Wormed, para quem concebeu um videoclip em 3D, inspirado pelo imaginário da ficção científica. Hoje já são as bandas a contactá-lo. Em apenas dois anos, já realizou "cerca de 25 videoclips" para bandas de mais de uma dezena de países e tem outros tantos prestes a sair ou em regime de pré-produção. "Tenho uma espécie de linha de montagem, que tem a ver com os prazos das próprias bandas. Ainda não tenho uma equipa fixa ou sequer uma produtora. Cada projeto é um projeto e as pessoas vão sendo chamadas conforme as necessidades", confessa Guilherme, que entretanto conseguiu o mais importante: realizar o sonho de viver da música que sempre ouviu.