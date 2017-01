Pub

O que tem a dizer o diretor do museu mais antigo ao diretor do museu mais jovem? Foi o que DN quis saber, numa dupla visita guiada: António Filipe Pimentel mostrou o MNAA a Pedro Gadanho, anfitrião no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Comece-se por uma conclusão de António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) e de Pedro Gadanho, diretor do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT): "Lisboa ainda tem espaço para crescer", concordam ambos, no final da visita ao mais recente dos equipamentos culturais, na fria quarta-feira. E esse espaço para crescer é aquele que os une - a frente ribeirinha da cidade.

Do princípio: o diretor do museu mais antigo de Lisboa, António Filipe Pimentel, e o diretor do MAAT, Pedro Gadanho, aceitaram fazer visitadas guiadas um ao outro, com o DN. No papel de anfitrião, Gadanho conta que descobriu que "Lisboa é uma cidade lindíssima" quando ainda vivia do outro lado do Atlântico e trabalhava no MoMA (Museum of Modern Art). "Só tive noção disso quando em cinco dias passei por Nova Iorque, Istambul, Roma, Paris e Lisboa", conta, percorrendo os corredores da renovada Central Tejo, onde até ao ano passado funcionava o Museu da Eletricidade.

A visita começa no Museu das Janelas Verdes, uma das formas usadas para falar da pinacoteca criada em 1884 e instalada neste Palácio Alvor, que acabou por ser acrescentado para o lado do Jardim 9 de Abril. O diretor explica que o MNAA, habitado por mais de 40 mil peças de valor artístico e histórico relevante, é uma "soma de casas". O átrio onde António Filipe Pimentel recebe Pedro Gadanho era conhecido como "o anexo". Foi convertido em museu pelo arquiteto Rebelo de Andrade nos anos anos 40 e alvo de remodelação nos anos 90, por João de Almeida.

Destino imediato: a galeria de pintura e esculturas portuguesas, aberta a 14 de julho. Estava fechada desde 2008, quando por aqui passou a exposição Encompassing the Globe.

Pedro Gadanho e António Filipe Pimentel, diretores do MAAT e do MNAA, coincidem que os museus são comunicação. O primeiro prepara a abertura plena do museu, o segundo uma ampliação | Gerardo Santos/ Global Imagens Facebook

Twitter

Pimentel chegou à direção do museu em 2010 e deu "uma nova identidade estética ao museu". "Adotámos o vermelho como cor oficial", sublinha.

O processo, longo, terminou em 2012 com o novo logótipo, da autoria do designer João Bicker. A passagem para o vermelho obrigou a reflexão já que este local era também conhecido como Museu das Janelas Verdes. "Mas o verde é uma cor que não comunica", considera António Filipe Pimentel. "A questão estava a montante disso. O que é que as pessoas reconheciam?". Concluíram que "MNAA já era reconhecível". Esse vermelho forte passou a atravessar toda a comunicação.

É a cor que enquadra aquela obra que todos os guias dizem ser obrigatória: os Painéis de São Vicente. O diretor conta em jeito de graça que enquanto a galeria esteve fechada a obra atribuída a Nuno Gonçalves esteve pendurada "como se estivesse na garagem". Um dia, quando começaram os testes da museografia, foi colocada uma parede encarnada atrás. Assegura que a atenção à obra mudou. "Estava agarrada a uma paginação que a destacava". Pedro Gadanho acena a cabeça, em sinal de concordância: "São as questões do display [apresentação]".

No MAAT, a identidade do museu, agora de Arte, Arquitetura e Tecnologia, antes da Eletricidade, levou a a "um update gráfico e uma clarificação do circuito permanente", explica Pedro Gadanho. O vermelho também faz parte da comunicação, afirma Pedro Gadanho, apontando para as telas de grandes dimensões que indicam o percurso.

Há outro grande desafio em curso: como falar do MAAT como um museu único a funcionar em dois espaços - o da quase centenária Central Tejo e o do edifício concebido do pela arquiteta britânica Amanda Levete. "Foi uma pergunta que me fiz: como somar os dois edifícios?". "O MAAT são galerias site specific, aqui é o contraponto", diz, de olhos posto no edifício de tijolo encarniçado. Numa lógica de galeria branca, tradicional, vão continuar a mostrar-se as obras da da Fundação EDP (1200, sem contar com a coleção adquirida a Pedro Cabrita Reis), exposições de artistas portugueses a meio da carreira (Fernanda Fragateiro sucederá a José Maçãs de Carvalho, que expõe a partir de 8 de fevereiro) e mostras internacionais, como foram as recentes Lightopia e Eames, exigentes nas condições de exibição e de espaço. Foi a pensar nelas que se criou uma galeria com mais de 600 metros quadrados.

"Como é que entra a tecnologia no museu?", pergunta António Filipe Pimentel a Pedro Gadanho. "A arquitetura e a tecnologia são os temas com os quais a arte contemporânea se relaciona", explica.

Dessa temática trata, de resto, a exposição Dimensões Variáveis (a partir de 8 de fevereiro), organizada a partir da publicação Artistas e Arquitetura: dimensões variáveis, do Pavillon de l"Arsenal, em Paris.

Entre paredes brancas, as que fora "estabilizadas" para as exposições da Central Tejo, fala-se de bilhética. No MNAA, é tutelada pela Direção Geral do Património Cultural e custa 6 euros; no MAAT custa 9 euros por pessoa e foi pensado um cartão membership com um valor de 20 euros para duas pessoas, a partir dos 18 anos, válido por um ano. "Damos indicações para que se proponha esta entrada, mais vantajosa para duas pessoas", frisa Pedro Gadanho. Esta é, admite, "uma maneira de contornar o aspeto legal de não poder fazer a diferença entre nacionais e estrangeiros".

António Filipe Pimentel junta--se ao debate. "Do ponto de vista financeiro toda a receita conta, mas do ponto de vista da economia é a energia que gera, de consumo e criatividade que conta".

Museu, espaço de comunicação

Retome-se a visita ao MNAA. "Um museu é um espaço de comunicação", refere António Filipe Pimentel. "O conhecimento faz mover a máquina", começa, "mas a partir daí o museu é um palco", completa, explicando que é preciso saber falar o "comuniquês".

Os diretores detêm-se na tabela informativa de uma escultura para falar da importância dos textos. Apesar de Pimentel liderar uma instituição com obras da Idade Média ao século XIX, e Gadanho trabalhar apenas arte contemporânea, concordam que a informação ao visitante é crucial. "É a regra das 30 linhas, não é?", lança o diretor do MAAT. A norma é essa: textos que não ultrapassem esta marca e sempre em linguagem acessível. "Os textos são dos cientistas e dos curadores e depois passam pelo filtro da comunicação", detalha Pimentel.

Em tempos não muito longínquos, recorda Pimentel, existia a ideia, dentro dos museus, que "havia as pessoas que vinham e as que não vinham. As que vinham sabiam o que iam encontrar. Estar a explicar não fazia parte", conta ao homólogo.

Pedro Gadanho relata a sua experiência na abertura do novo edifício, em outubro. "Houve pessoas naqueles dias que nos disseram que antes do MAAT nunca tinham estado num museu."

Choveram críticas aos acabamentos... por acabar. Pedro Gadanho faz questão de frisar que estão a ser feitos, indicando os trabalhos à entrada. "Para nós não fazia sentido ter o museu pronto e fechado. Entre outubro e novembro tivemos 150 mil visitantes. O que prova que as pessoas queriam a experiência urbana do museu".

A partir de 22 de março, o novo edifício enche-se de exposições - Héctor Zamora e a coletiva Utopia/Distopia - mas ficará por completar a ponte pedonal e o jardim, do arquiteto paisagista servo-libanês Vladimir Djurovic, autor do parque Aga Khan, em Toronto, no Canadá. Está a ser preparado para receber 300 árvores e 3000 arbustos. "Estamos a trabalhar para que esteja pronto em março, se não estiver, em maio estará com certeza", atalha Pedro Gadanho.

Fazer crescer o MNAA

Regressemos ao MNAA. Pimentel explica a opção de reunir pintura e escultura portuguesas, mesmo que não sejam contemporâneas, na nova galeria. "A escultura é do século XII e são três séculos até chegar à pintura. Se [a apresentação] for cronológica temos séculos de escultura até chegar à pintura. É um cemitério de santos medievais que apetece ir embora", brinca o diretor do MNAA.

No Palácio Alvor, propriamente dito, a última renovação museográfica é de 2008. "Quando aqui cheguei esta era a zona fresca do museu", refere passando por essas salas brancas, já marcadas pela passagem do tempo. Antes de intervir aqui, tem como prioridade a Capela das Albertas, "abrindo como estaleiro de restauro", este ano. No segundo semestre, as baterias apontam-se para as galerias de joalharia e cerâmica. "Aqui é tudo muito rígido e canónico. Veja-se a cruz de D. Sancho I , o mais antigo tesouro nacional", refere António Filipe Pimentel. Nada evidencia a sua importância. Outro plano: rever o núcleo de Artes da Expansão, começando em África e terminando no Japão, com os Biombos Namban.

Por ortodoxia museográfica, estavam nas reservas obras de inegável valor como um torso romano e uma escultura de Rodin, entretanto trazidas para a exposição permanente. Num museu com mais de 40 mil peças, reclama-se mais espaço.

Pimentel trabalha esse programa de ampliação, o MNAA 2020, a partir da 24 de Julho. O projeto preliminar, a ser gizado no gabinete do vereador do urbanismo, Manuel Salgado, pretende chamar ao museu todos os edifícios desde a Casa da América Latina até ao edifício abaixo do Laboratório José de Azevedo. Para já, foi acordada a permuta de um deles. "Esta entrada, a do Jardim 9 de Abril, deixa de existir enquanto entrada. Aumenta a área da exposição permanente, ganha um auditório como deve ser". Também resolveria "um problema de acessibilidade", admite. A ideia promete fazer uma "boulevardização" da avenida. "Mas para as pessoas andarem precisam de ter para onde ir, de edifícios-âncora". Como o Museu de Arte Antiga.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.