O projeto "Bowie 70" reúne 13 músicos portugueses a fazer versões de temas de David Bowie, entre eles Camané, Márcia, Ana Moura, António Zambujo e Áurea.

António Zambujo chama-lhe "o artista" e recorda as suas "músicas fantásticas e tão improváveis". Manuela Azevedo recorda, sobretudo, a sua performance. Rita Redshoes admite que é fã: "David Bowie tem tudo o que eu aprecio num artista". Ana Moura aprendeu com Bowie, acima de tudo, a importância de um artista assumir a sua diferença, aquilo que o torna único. Camané admira o "músico extraordinário" e muito criativo, "que se desdobrava em muitas personagens."

São músicos muito diferentes e todos eles prestam a sua homenagem a David Bowie. A ideia de fazer um disco de versões de Bowie assustou um bocadinho David Fonseca. Trata-se, explica, de "uma carta de amor de um fã". "Muitas da canções dele cruzam-se com a minha história pessoa", conta aquele que é o responsável pela produção artística do projeto e o principal instrumentista de Bowie 70.

O disco reúne 13 músicos que reinterpretam à sua maneira os temas de Bowie, assinalando assim os 70 anos do artista (que se teriam celebrado ontem, dia 8) e também o primeiro ano após a sua morte (amanhã). Será editado pela Sony a 7 de fevereiro mas estará em pré-venda, no iTunes, a partir de dia 20 deste mês.

Este é o alinhamento, agora divulgado:

1. "Absolute Beginners", Tiago Bettencourt

2. "Modern Love", Manuela Azevedo

3. "Let"s Dance", Afonso Rodrigues

4. "Life on Mars?", António Zambujo

5. "Space Oddity", Camané

6. "Blue Jean", Catarina Salinas

7. "Fame", Marta Ren

8. "Heroes", Rita Redshoes

9. "This is Not America", Márcia

10. "The Man Who Sold The World"

11. "Starman", Aurea

12. "Where Are We Now?"

13. "Lazarus", David Fonseca