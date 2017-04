Kendrick Lamar no festival Super Bock Super Rock, em 2016

Este é o muito aguardado quarto álbum do músico norte-americano.

Kendrick Lamar, um dos maiores nomes do panorama musical atual, acaba de lançar o seu novo álbum Damn, que conta com as participações dos U2, Rihanna, James Blake, Anna Wise, Zacari, entre outros. O disco estará a chegar às lojas e está também disponível desde a meia-noite nas plataformas de streaming Apple Music, Spotify e Tidal.

O quarto álbum de estúdio de Kendrick Lamar e sucessor do aclamado To Pimp a Butterfly (de 2015) tem 14 faixas, entre as quais o single já conhecido Humble. Mas não inclui a primeira música revelada este ano por Kendrick Lamar, The Heart Part 4.

A capa do disco é da autoria de Vladimir Sepetov, um designer com colaborações regulares com os rappers da editora TDE.

A capa de "Damn" | Direitos reservados Facebook

O músico norte-americano, oriundo de Compton, tem 29 anos e atuou no ano passado em Lisboa no festival Super Bock Super Rock. Este domingo, Lamar irá certamente apresentar algumas das canções ao vivo pela primeira vez no festival Coachella, na Califórnia, EUA.

Os nomes das músicas têm uma única palavra, como "sangue", "orgulho", "deus" ou "Duckworth" que é o apelido verdadeiro de Kendrick Lamar. Os U2 participam em Xxx e Rhiana é a convidada especial de Loyalty.

Este é o alinhamento:

1. Blood

2. Dna

3. Yah

4. Element

5. Feel

6. Loyalty

7. Pride

8. Humble

9. Lust

10. Love

11. Xxx

12. Fear

13. God

14. Duckworth