"Stefan Zweig - Adeus Europa", Maria Schrader

Centrado nos últimos anos de vida do escritor austríaco, Stefan Zweig - Adeus Europa é um muito interessante olhar sobre o tema do exílio. Mais do que retratar esta imponente figura literária, o que importou à alemã Maria Schrader foi apurar o seu específico quadro emocional diante de uma Europa tomada pelo fascismo, que obrigou à fuga de muitos intelectuais.

Este é assim um projeto de íntima luminosidade, que através do rosto meigo e sofrido do ator Josef Hader, veicula a angústia majestosa do protagonista. Recusando-se fazer da literatura uma arma política, para uso de palavras de ordem, Zweig foi um autor de extraordinária sensibilidade, um pacifista que mesmo depois de ter encontrado o paraíso no Brasil, não alcançou dentro de si forças para se desligar do seu "lar espiritual". Sóbrio, Adeus Europa é um filme de forte expressão elegíaca.

Classificação: *** (bom)