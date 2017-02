Pub

Mais de 80 escritores passam pelo festival da Póvoa de Varzim até ao fim de semana. Armando Silva Carvalho recebeu o prémio principal. Mantendo a sua discrição, ficou em silêncio sobre a distinção que receberá no sábado.

O anúncio dos prémios literários do festival Correntes d'Escritas deu ontem o sinal de partida do evento que reúne mais de 80 autores na Póvoa de Varzim até sábado e, da lista já anunciada, foi escolhido pelo júri reunido durante várias horas o poeta Armando Silva Carvalho. Ausente da cerimónia, mas com a promessa de que o irá receber na sessão que fecha a 18.ª edição do festival, o poeta manteve-se em silêncio, como é também seu hábito.

O livro galardoado com o Prémio Literário Casino da Póvoa 2017, no valor de 20 mil euros, intitula-se A Sombra do Mar, e foi considerado um "conjunto de poemas que formam um corpo orgânico de grande unidade estilística e temática, no qual as alusões ao mar e à água constituem um leitmotiv que percorre todo o livro em sucessivas variações". Água e sombra, aponta o júri, são as "palavras-chave de um percurso reflexivo capaz de unir a prosa do mundo à mais alta expressão lírica de poesia contemporânea em língua portuguesa". O volume sucede ao anterior, De Amore e, acrescenta o júri, é um livro admirável e que percorre "de Eugénio de Andrade a Fernando Pessoa, as perturbadoras imagens da atualidade vistas na televisão ao desencanto da velhice, do bosão de Higgs ao prazer da vida".

O autor sempre discreto nasceu em Olho Marinho (Óbidos) no ano de 1938 e é licenciado em Direito, tendo frequentado o curso de Filosofia da Faculdade de Letras e exercido várias atividades, desde a docência ao jornalismo e à publicidade. Colaborador nos principais órgãos de cultura portuguesa e tradutor de Beckett, Jean Genet e Marguerite Duras, entre outros. Ainda no início da sua carreira foi distinguido com o Prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Escritores com Lírica Consumível, bem como duas vezes no género da poesia no PEN Clube, os prémios Fernando Namora e D. Inês de Castro. No romance, publicou Portuguex, em que executou uma análise coletiva e irónica do Portugal após o anterior regime.

A sessão de abertura contou com o Presidente da República e o ministro da Cultura, tendo este tomado conhecimento oficial da candidatura da Póvoa de Varzim ao estatuto de Cidades Criativas da UNESCO. Segundo o autarca Aires Pereira, a literatura será o principal fator, pois na Póvoa "todos os dias o livro está presente, seja pela vinda de escritores, lançamentos, sessões culturais e iniciativas nas escolas, tendo definido as Correntes d"Escritas como "um projeto cultural em que a comunidade se revê".

Na dupla qualidade de autor - um dos finalistas deste prémio - e de ministro, Luís Filipe Castro Mendes considerou o evento em que já participou várias vezes como "um momento extraordinário de convívio e de partilha de experiências e conversas entre a população da Póvoa de Varzim e os convidados".

Por seu lado, Marcelo Rebelo de Sousa iniciou o seu discurso destacando o Correntes como o mais antigo e importante festival literário do país, no qual também já participara anteriormente. Destacou o seu lado de leitor, de autor e mesmo de editor, tendo referido que lutou para que os livros tivessem lugar na televisão e em horário nobre e que abriu as portas da Presidência a eventos com escritores.

Classificou o festival como tendo uma "faceta ecuménica" devido a tantos intervenientes diferentes das línguas ibéricas e realçou o tempo de existência, tal como o papel relevante de levar a literatura às escolas e mobilizar professores e alunos. Não terminou sem elogiar Francisco Pinto Balsemão, que falaria à tarde na conferência inaugural; o autor Eugénio Lisboa, a quem foi dedicado o número da revista que é lançada todos os anos durante o evento, e também o ministro da Cultura. O primeiro pelo seu papel na sociedade; do segundo recordou os encontros de ambos na Livraria Galileu de Cascais e assumiu que espreitava para as suas escolhas de livros de modo a orientar as suas próprias aquisições e, no caso do político, o facto de estar ali como "ortónimo poeta e heterónimo ministro".

Apesar de o Presidente não ter abordado temas políticos, o autarca não os evitou num discurso bastante cáustico para com a classe dirigente: "Na política, por efeito do que acontece na sua circunstância, o uso da palavra aproxima-se crescentemente de um domínio que, até agora, pertencia em exclusivo à literatura, sobretudo na sua vertente ficcionista."

Programação

Não foi só Armando Silva Carvalho o único premiado, também o poema Simplesmente Parecidos, de Juliana da Silva Barbosa, venceu a distinção da Papelaria Locus; a da do Conto Infantil/Porto Editora foi para Uma Limpeza Necessária, da turma A do 4.º ano de uma escola de Armamar, e Helena Coentro, a da Fundação Dr. Luís Rainha, com No Silêncio das Marés.

O festival continua com a presença dos autores portugueses Hélia Correia, Teolinda Gersão, Almeida Faria, Rui Zink, António Mota, David Machado, João de Melo, Miguel-Manso, Afonso Cruz, bem como o brasileiro Loyola Brandão, os africanos Tony Tcheka e Germano de Almeida, e os sul-americanos Juan Gabriel Vazquéz e Barrera Tyszka, entre muitos outros.