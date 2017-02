Pub

FRAGMENTADO M. Night Shyamalan

Digamos que estamos perante um cruzamento de Cat People (1942) com O Silêncio dos Inocentes (1991)... Mas importa lembrar Alfred Hitchcock: M. Night Shyamalan, autor de O Sexto Sentido (1999), é um dos seus mais genuínos herdeiros. Não o copia, antes retoma uma fundamental asserção do mestre do suspense: o cinema não imita a naturalidade da vida, antes expõe os fantasmas que a desviam de qualquer transparência redentora.

Este seu novo filme poderá ser descrito como um desvio irónico de Psico (1960): aí, Hitchcock filmou Anthony Perkins como um ser fragmentado em duas personagens; agora, James McAvoy (notável!) vive assombrado por 23 identidades que vivem dentro de si. A ironia que o dispositivo envolve desemboca numa fábula perturbante sobre a pluralidade interior, porventura indecifrável, do fator humano.

Classificação: ****