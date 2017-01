Pub

Um ciclo de cinema assinala o início do Congresso dos Jornalistas. Michael Rezendes, da equipa Spotlight, lusodescendente interpretado por Mark Ruffalo no filme O Caso Spotlight, vai estar no evento.

Quando Morgan Freeman anunciou O Caso Spotlight como o grande vencedor da 88ª edição dos Óscares, poucos terão ganho nas apostas. Um filme que trata um assunto de vertigem mediática - a investigação do jornal Boston Globe que revelou décadas de abuso sexual a menores dentro da Igreja Católica - sem as armas do sensacionalismo cinematográfico, não se afigurava robusto o suficiente para bater o The Revenant: O Renascido. Por isso, é de louvar que a Academia tenha visto na realização de Tom McCarthy o exemplo do que deve ser um filme sobre jornalismo: as mangas arregaçadas e a verve do processo de trabalho. É nesse ímpeto, e justamente com a exibição de O Caso Spotlight, no próximo dia 12, às 20.15, na Sala Manoel de Oliveira, que termina o ciclo de cinema programado para o 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses e arranca o congresso.

Esta sessão especial é antecipada pelo orador Michael Rezendes, o jornalista norte-americano, lusodescendente, que integrou a equipa Spotlight do Boston Globe, vencedor do prémio Pulitzer de Serviço Público em 2003. Começa às 18.30 na mesma sala Manoel de Oliveira.

O Caso Spotlight é o único filme cuja entrada está condicionada aos inscritos no Congresso dos Jornalistas. Todos os outros estão abertos ao público em geral, por 4 euros.

Intitulado Parem as rotativas, vamos conversar!, este ciclo propõe criar uma plataforma de reflexão sobre o jornalismo através do cinema. Decorre até quinta-feira, sempre às 18h00, na sala 3 do Cinema São Jorge. Após a projeção de cada filme, dá-se a palavra a um conjunto de personalidades de áreas distintas, que enriquecerão a dinâmica de perspetivas sobre o papel do jornalismo na sociedade.

Ontem foi exibido Verdade, de James Vanderbilt, que passou pelas nossas salas em Abril do ano passado. Protagonizado por Cate Blanchet, este é um retrato do jornalismo que falha: o caso da produtora Mary Papes, do programa da CBS 60 Minutos, envolvida numa quixotesca pesquisa sobre o passado militar de George W. Bush, cujas provas vieram a ser consideradas falsas. Dulce Maria Cardoso, José Pacheco Pereira e Maria Manuel da Mota abriram as hostilidades, sob a moderação de Ana Lourenço.

Segue-se, hoje, Matem o Mensageiro (2014), de Michael Cuesta, a história do jornalista Gary Webb, que viu a carreira descredibilizada pela investigação levada a cabo sobre o envolvimento da CIA no contrabando de droga proveniente do Nicarágua. Ao debate, com Ana Sousa Dias a moderar, juntam-se Bárbara Bulhosa, Jaime Nogueira Pinto e Sara Carinhas. Amanhã, Nightcrawler - Repórter da Noite, de Dan Gilroy, observa os limites éticos do jornalismo criminal, numa sessão que conta com o realizador Marco Martins, a historiadora Irene Pimentel e Mamadou Ba, dirigente da SOS Racismo. Modera Judith Menezes e Sousa.

Finalmente, no dia 11, Quinto Poder (2013), o thriller assinado por Bill Condon, que transforma Benedict Cumberbatch em Julian Assange, traz-nos o caso Wikileaks. Anabela Mota Ribeiro vai moderar a conversa entre Catarina Portas, João Taborda da Gama e Manuel Carvalho da Silva.

Finalmente, no dia 11, Quinto Poder, o thriller assinado por Bill Condon, que transforma Benedict Cumberbatch em Julian Assange, traz-nos o caso Wikileaks. Anabela Mota Ribeiro vai moderar a conversa entre Catarina Portas, João Taborda da Gama e Manuel Carvalho da Silva.