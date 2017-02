Pub

Paul Rose pretende ver reconhecido o seu crédito como compositor de "The Fly"

Um compositor e guitarrista britânico acusou a banda de 'rock' U2 e o seu vocalista, Bono Vox, de lhe ter roubado um das suas músicas para o álbum "Achtung Baby", de 1991.

Numa ação interposta na segunda-feira num tribunal federal de Manhattan, Paul Rose retirou elementos da sua canção "Nae Slappin" para a sua música "The Fly" enquanto andavam à procura de nova inspiração.

Paul Rose pretende ver reconhecido o seu crédito como compositor de "The Fly" e exige uma indemnização pelos prejuízos sofridos e pelos honorários do advogado no valor de cinco milhões de dólares.

A ação judicial diz que os U2 ouviram a sua música depois de assinar com a Island Records, em 1989, o mesmo ano em que Paul Rose diz ter facultado uma cassete demo aos executivos da editora discográfica.