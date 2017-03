Pub

Almada celebra o Dia Mundial do Teatro (27 de março) com diversas apresentações no Teatro Municipal Joaquim Benite e no Fórum Municipal Romeu Correia.

Para a comemoração do Dia Mundial do Teatro, a Companhia de Teatro de Almada abre portas a diversos espetáculos de entrada livre, mas sujeita ao número de lugares existentes nas respetivas salas.

Esta celebração do Dia Mundial do Teatro acontece na próxima segunda-feira, dia 27 de março. As atividades reúnem-se em diversos espaços, e têm início marcado para as 17h.

O Teatro Municipal Joaquim Benite é o que apresenta o maior número de espetáculos.

A Sala Experimental deste teatro abre o programa e recebe a leitura da peça Migrantes de Matéi Visniec pelas 17:00. A peça do encenador Rodrigo Francisco tem estreia marcada para dia 21 de abril.

Pelas 19:00, o Foyer do Teatro Joaquim Benite recebe o lançamento de Aprender a esquecer, o terceiro volume da coleção O Sentido dos Mestres.

O Teatro Municipal Joaquim Benite e o Fórum Municipal Romeu Correia apresentam, simultaneamente, pelas 21:30, dois espetáculos. A Noite da Iguana, de Tennessee Williams, encenada por Jorge Silva Melo apresenta-se no primeiro, enquanto a segunda sala recebe Bonecos de luz com encenação de Rodrigo Francisco.

Os bilhetes para A Noite da Iguana serão distribuídos no próprio dia a partir das 17:00, estando destinados dois por pessoa. Já para Bonecos de luz poderão ser levantados a partir de dia 22, no Fórum Municipal Romeu Correia.

O Instituto Internacional do Teatro divulga todos os anos uma mensagem oficial em celebração ao teatro. Esta mensagem é difundida por uma figura de estatuto mundial, de forma a promover a arte junto do público. Este ano quem assina é a atriz francesa Isabelle Huppert, protagonista do filme nomeado aos Óscars 2017, Elle.