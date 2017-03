Pub

NEGAÇÃO Mick Jackson

Desde Lore (2012), realizado por Cate Shortland, temos assistido a uma vaga de filmes apostados em reler memórias da Segunda Guerra Mundial e, em particular, dos crimes dos nazis contra os judeus. Com chancela da BBC, este Denial prolonga essa dinâmica, centrando-se no processo judicial que opôs David Irving, professor de história inglês, defensor da "tese" de que o Holocausto nunca existiu, e Deborah Lipstadt, investigador americana que denunciou o seu discurso negacionista.

Preservando o dispositivo de "drama de tribunal", o filme acaba por possuir uma dimensão didáctica - trata-se de saber como preservar as memórias do Holocausto, em especial no sentido de cimentar a consciência histórica das gerações futuras. Para tal dimensão contribui de forma decisiva o argumento, assinado pelo dramaturgo e cineasta David Hare.

Classificação: *** bom