Pub

O cineasta de A Lei do Mercado está de volta, agora para seguir uma tragédia amorosa do século XIX escrita por Guy de Maupassant. O DN falou com o realizador Stéphane Brizé

Em 2015, depois do choque realista de A Lei do Mercado, verdadeira sensação no Festival de Cannes, Stéphane Brizé tornou-se um autor em alta. Muitos ficaram boquiabertos quando no ano passado, no Festival de Veneza, apareceu com um filme de época, a adaptação do romance de Maupassant, Une Vie (A Vida de Uma Mulher, estreia hoje). Só que aqui não há floreados de "filme de época". Brizé não cai nas armadilhas que estragaram a adaptação de Bel Ami, também de Maupassant, que Declan Donnellan e Nick Ormerod dirigiram em 2011.

O realizador francês volta a fazer um filme de choque e foi expedito a explicar ao DN a razão desta adaptação: "a primeira vez que li este livro fiquei com uma memória muito afetiva. Havia qualquer coisa com a personagem feminina que me fez ficar solidário, muito perto dela. Ou seja, há vinte anos ganhei uma espécie de fraternidade em redor dela. Os anos passaram e continuei a voltar ao romance. Há uns anos acreditei que era possível atacar uma adaptação. Na realidade, creio que o mundo da Jeanne é muito belo. Toda aquela experiência de descoberta que o homem é um ser brutal toca-me muito. Também tive uma desilusão forte com a miséria humana - fui abandonado por muitas mulheres -, mas ao contrário da Jeanne, soube encontrar as ferramentas certas para me proteger. Adaptar uma história já existente passa sempre por um desejo muito íntimo. O facto de me atirar a este projeto quase ao mesmo tempo que A Lei do Mercado, filme também com uma personagem numa travessia de desespero, acabou por ser uma descoberta do instante. Quis partilhar a experiência da desilusão com todo o mundo."

Filmado com uma câmara viva e um sentido garrido, A Vida de Uma Mulher revela também Judith Chemla, que tal como Vincent Lindon em A Lei do Mercado, tem uma interpretação de um naturalismo radical, característica habitual nos filmes de Brizé. Vincent Lindon tem dito publicamente que Brizé filma em conjunto com a criação dos seus atores. Aliás, todos os seus filmes estão ligados: "Sem A Lei do Mercado não existiria este filme. Em todos os meus filmes ponho frases ou momentos que depois ligam o filme precedente. Tenho a sensação de que a minha obra é um imenso jardim dividido em parcelas. Todo o meu cinema está ligado." Esse "cultivo" de obra é visto por muitos como uma obsessão sobre um tema: as vítimas perante o sistema. O cineasta torce o nariz a essa generalização: "No caso de Jeanne, neste filme, não creio que ela é vítima do sistema daquela época. Ela está mais presa na sua fantasia de mundo ideal. Não me interessava filmar o retrato de uma mulher do século XIX. Interessava-me antes contar uma história de uma época e estar a falar de uma outra, neste caso a nossa. Tal como a Jeanne, todos nós já tivemos momentos na nossa vida em que idealizámos demasiado."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Outro dos trunfos do filme é a escolha do ator que interpreta o marido desonesto. Swann Arlaud, a nova coqueluche do cinema francês, esplêndido em Os Anarquistas, de Elie Wajeman, e Ni le Ciel Ni La Tierre (inédito entre nós), de Clément Cogitore, foi o eleito: "ele tem uma beleza que perturba. Não é nada óbvio que ele venha a ter aquele comportamento. Podemos perceber por que razão Jeanne se apaixona por ele."

Se A Lei do Mercado vem sempre à conversa, não é por acaso. O próprio cineasta vê ambos filmes como um díptico: "são filmes sobre o fim das ilusões. Interessa-me o tema da desilusão. Hoje todos partilhamos esse sentimento porque vivemos num mundo onde algo está sempre a colapsar... Se não olharmos a desilusão com olhos de ver estamos a ter um comportamento patológico. Claro que pode ser doloroso aceitar a desilusão, mas é a única de seguirmos em frente. O meu próximo filme também terá uma personagem central que vive o fim das ilusões!"

Aos poucos, Brizé especializa-se no mal-estar sentimental, embora deixe um aviso: "Não quero fazer trilogias nem nada disso. Faço filme após filme porque tenho de sustentar a minha família."