Os Soundgarden, com Chris Cornell em primeiro plano, no início da carreira

Pub

Veja os vídeos do início da carreira: do primeiro videoclipe da banda à primeira atuação dos Soundgarden em Portugal, no estádio José Alvalade

Lembra-se de como era Chris Cornell há 30 anos? O músico, que morreu esta quarta-feira aos 52 anos, tinha apenas 22 quando, em 1987, os Soundgarden lançaram o seu primeiro EP, Screaming Life, esta era o anúncio que passava na televisão:

O primeiro videoclipe dos Soundgarden surgiu em 1988 para o tema Flower, de Ultramega Ok. Na MTV, o vídeo passava apenas no programa de música indie 120 Minutes. Ainda assim, contribuiu bastante para a popularidade da banda. Na mesma altura, os Nirvana e os Alice in Chains também estavam a dar os primeiros passos:

Em 1989, aqui estão os Soundgarden numa atuação em Bolonha, Itália:

Os Soundgarden foram a primeira banda grunge a assinar com uma grande editora, a A&M Records, em 1989. Esta entrevista, em que aparecem todos ainda muito novos e com os cabelos bastante compridos, deve ter acontecido logo em 1990, pois nela aparece Jason Everman, o guitarrista que esteve com os Soundgarden apenas nesse ano. Repare-se como nas imagens em palco, Cornell tem uma t-shirt a dizer Nirvana:

Em 1992, os Soundgarden estiveram em Portugal pela primeira vez e abriram o concerto dos Guns n'Roses, no estádio José Alvalade, em Lisboa. Esta é uma reportagem feita nesse dia com as três bandas que subiram ao palco, Sound Garden, Faith No More e Guns n' Roses.