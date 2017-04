Pub

A Cinemateca Portuguesa exibe, a partir de dia 05 de abril, filmes escolhidos pela pintora Paula Rego, que esta semana estreia em Portugal o filme sobre a sua vida, realizado pelo filho, Nick Willing, "Paula Rego, Histórias & Segredos".

A partir do dia de hoje (05 de abril) e até 28 de abril, a Cinemateca irá exibir filmes como Quando os Sinos Dobram, de Michael Powell e Emeric Pressburger, Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, Los Olvidados, de Luís Buñuel, La Ronde, de Max Ophuls, e Julieta dos Espíritos, de Federico Fellini.

Barry Lyndon, de Stanley Kubrik, Ondas de Paixão, de Lars von Trier, Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, Aldeia Da Roupa Branca, de Chianca de Garcia, e O Conto dos Contos, de Matteo Garrone, são os outros filmes escolhidos pela artista, a exibir na Cinemateca Portuguesa.

Além da estreia comercial do filme Paula Rego, Histórias & Segredos, esta quinta-feira, e do ciclo Carta Branca a Paula Rego na Cinemateca, a Casa das Histórias, museu da artista, em Cascais, vai inaugurar no sábado (08 de abril) uma nova exposição com algumas obras da pintora, inéditas em Portugal.

Entre as 80 obras, vão estar também peças do marido de Paula Rego, Victor Willing, provenientes de museus nacionais e estrangeiros.

Nick Willing, 56 anos, realizou, entre outros, os filmes "O Caçador de Segredos (1997), Alice (2009), e também séries como Olympus (2015).