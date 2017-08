Pub

As relações entre cinema e pop/rock já deram origem a muitos e diferentes filmes que celebram o espetáculo ao vivo.

Ao redescobrirmos os Talking Heads através do maravilhoso Stop Making Sense, de Jonathan Demme, é inevitável evocarmos o monumental Woodstock (1970), de Michael Wadleigh, marco lendário na história dos "filmes-concerto". Em qualquer caso, o trabalho de Demme ilustra uma espécie de subgénero: não se trata de celebrar uma experiência vivida em espaço aberto, mas sim de registar um concerto (ou uma série de concertos) em espaço fechado.

Nesta perspetiva, importa evocar dois títulos incontornáveis de Martin Scorsese. O primeiro, A Última Valsa, foi filmado no dia 25 de novembro de 1976 no Winterland Ballroom de São Francisco (o lançamento comercial só ocorreria em 1978) e envolve um simbolismo de fim de ciclo: o grupo The Band, de Robbie Robertson e Levon Helm, encerrava a sua carreira, rodeando-se de uma impressionante galeria de convidados, incluindo Bob Dylan, Nel Young, Joni Mitchell e Eric Clapton.

O segundo, Shine a Light, aconteceu na Broadway, no Beacon Theatre, a 1 de novembro de 2006 (lançamento em 2008), tem os Rolling Stones como protagonistas e foi concebido como um evento específico para o seu registo cinematográfico.

Talvez se possa dizer que o triunfo da MTV na década de 80 e, mais tarde, a vulgarização da música através do YouTube e outras plataformas digitais contribuíram para um certo "esvaziamento" das relações do cinema com os grandes eventos coletivos do pop/rock (mesmo se o ano passado pudemos descobrir o vibrante Havana Moon, com os Rolling Stones na sua épica visita a Cuba).

As grandes referências vêm de um passado mais ou menos distante, incluindo Monterey Pop (1968), de D. A. Pennebaker, sobre o festival de Monterey de 1967, Gimme Shelter (1970), dos irmãos Maysles, centrado no trágico concerto dos Stones (outra vez!...) em Altamonte, ou No Nukes (1980), registo algo esquecido de um concerto antinuclear realizado no Madison Square Garden em que, além de James Taylor, Carly Simon ou Jackson Browne, podemos ver, na sua primeira performance oficial, Bruce Springsteen com The E Street Band.

Há ainda uma longa e frondosa tradição que se define a meio caminho entre a deambulação documental e as atuações ao vivo. As suas memórias vão desde Dont Look Back (1967), em que D. A. Pennebaker acompanha a muito polémica primeira digressão de Bob Dylan com guitarras elétricas, a Na Cama com Madonna (1991), de Alec Keshishian, com a Material Girl na espetacular Blond Ambition Tour. Perante tantas e tão prodigiosas memórias, é pena que as salas de cinema não nos proponham mais reposições como a que acontece, agora, com Stop Making Sense.