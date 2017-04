Pub

Um ciclo de cinema dedicado a Pedro Costa inaugura, na quarta-feira, oficialmente o cineclube da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, uma iniciativa de promoção do cinema em ambiente escolar, mas fora do contexto curricular.

"Está a causar um grande entusiasmo entre professores e alunos. O cineclube foi criado há três ou quatro anos, mas tinha poucas sessões, estava pouco organizado e visível. O ciclo dedicado a Pedro Costa vai ser agora o ponto de partida para a criação do projeto", disse à Lusa Susana Madeira, diretora do curso de Comunicação Audiovisual daquela escola secundária.

O Cineclube Edgar Sardinha - que adota o nome de um dos professores da escola - é uma iniciativa extracurricular aberta a todos os alunos e pretende "divulgar o património das imagens em movimento e promover o contacto com as práticas cinematográficas contemporâneas".

A escola quer estimular a experiência do cineclubismo nos alunos, dos 14 aos 20 anos, com ciclos regulares e transversais aos diferentes cursos e disciplinas da escola, ao serviço da promoção da prática da exibição do cinema.

O ciclo dedicado a Pedro Costa decorrerá de 26 de abril a 31 de maio, com filmes como O sangue, Casa de Lava, Ossos e Juventude em marcha, e culminará com uma palestra do realizador português no início de junho, em data a anunciar.

Susana Madeira explicou que a ideia é traçar uma programação regular ao longo do ano letivo, fora do período de aulas, para que o cineclube exista na escola com a mesma importância de uma biblioteca, com fundos e apoios próprios.

"O cinema é feito de encontros. E se isso não for razão suficiente para nos reunirmos e conversarmos, relembra-se que estamos perante a obra de um 'atlante', na aceção do poeta e cineasta António Reis, outrora mestre de Pedro Costa", escreveu Susana Madeira na nota de apresentação do ciclo.

O Cineclube Edgar Sardinha inaugurará com O sangue, a primeira longa-metragem de Pedro Costa, de 1989.