O vocalista de bandas como os Soundgarden e Audioslave foi encontrado morto aos 52 anos

Chris Cornell, músico que foi encontrado morto, esta quinta-feira, na casa de banho de um hotel em Detroit, EUA, suicidou-se aos 52 anos.

O artista enforcou-se, de acordo com informações das autoridades médicas, divulgadas pela Associated Press.

O músico, conhecido pela voz inconfundível, foi vocalista de bandas como os Soundgarden e Audioslave, e ainda participou no projeto Temple Of The Dog, no início dos anos 90, que incluía membros dos Soundgarden e dos Pearl Jam.

A morte de Cornell foi confirmada por Brian Bumbery, agente do artista, que disse à AP ter-se tratado de uma morte "repentina e inesperada".