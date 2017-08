Pub

O DN apanhou o Expresso na companhia de alguns festivaleiros mais retardatários que chegaram ainda com muita noite de música pela frente, com energias renovadas

Ainda há alguns lugares vagos quando, às sete em ponto, parte de Lisboa o último autocarro do dia, com destino à Zambujeira do Mar. Era exagerado, portanto, o desespero de João, ao deparar-se com dez pessoas à sua frente na bilheteira. Ainda perguntou se podia passar à frente, mas o "vamos todos para o mesmo sítio", que um jovem de rastas lhe respondeu, provocando as gargalhadas de toda a fila, apenas o irritou um pouco mais. A mochila voou com violência contra o chão, mas afinal havia lugar para todos e João tinha o seu bilhete na mão dez minutos antes da hora marcada para a partida.

Já bem mais calmo, enquanto aguardava para entrar no autocarro, João explicava a Fred - o rapaz das rastas - que só hoje tinha decidido ir para o festival, depois de um amigo lhe ter conseguido um "bilhete à pala".

João tem 20 anos e Fred 19, um vem de Loures e o outro de Mem Martins. São ambos estudantes, Não se conheciam, mas poucos minutos de conversa bastaram para perceberam que até têm amigos em comum e "alguns deles também estão por lá", pelo Sudoeste. Fred vem com mais dois amigos e basta olhar para as bagagens, atafulhadas de "bens de primeira necessidade" como latas de conservas ou rolos de papel higiénico, para perceber que vão acampar. "Um dos meus amigos só saiu do trabalho às cinco, mas ainda conseguimos ir hoje. Quando chegarmos ainda temos muita noite pela frente", diz divertido.

Mais complicado deveria ser encontrar um lugar para a tenda. Há muito que a zona destinada ao campismo, aberta ao público desde sábado, se encontra praticamente lotada, como se comprovou pelas mais de 20 mil pessoas que na terça-feira assistiram ao espetáculo de DJ Ride, na já tradicional festa de receção ao campista. Nada que preocupe o grupo, cujas tendas "já estão há muito tempo montadas, bem perto do canal", num lugar previamente reservado pelos amigos.

É, há truques e técnicas que passados 20 anos se mantêm tão atuais como então, aquando da primeira edição do Sudoeste, mas, quanto ao resto, quase tudo mudou. Na altura, as hordas de jovens que invadiam as ruas, saídos do Expresso, eram uma imagem de caos assustadora para os pacatos veraneantes e comerciantes da Zambujeira do Mar. Hoje, são deixados à porta do festival, em autocarros com ar condicionado e wi-fi. Não é por isso de estranhar que a maior parte destes jovens festivaleiros passe a viagem toda num quase total silêncio, a ler, a ver filmes ou a jogar nos telemóveis. Ou a dormir - como Fred e os amigos. Afinal, há que descansar o corpo porque as noites vão ser longas. Quando chegaram à Zambujeira, o músico angolano Matias Damásio já tinha deixado o palco Meo mas ainda havia muita música e dança pela frente.