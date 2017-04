Pub

Estreia hoje um dos grandes blockbusters do ano, "Velocidade Furiosa", marcado pela chegada de Charlize Theron.

Chega hoje às salas de cinema sem ter sido mostrado à imprensa Velocidade Furiosa 8, de F. Gary Gray. A saga dos carros quitados já começou há 16 anos e não há meio de abrandar. As estimativas para o arranque desta nova sequela são muito otimistas. Os peritos de previsão de bilheteiras apontam para os quase 400 milhões de dólares de entrada e em Portugal já há muitos bilhetes vendidos, segundo o DN apurou.

Por cá, estes filmes têm uma popularidade difícil de explicar. Nesta Páscoa não é preciso ser um génio para perceber que muitas pipocas vão ser entornadas no chão dos cinemas de centro comercial. Qual o segredo? Talvez seja verdade que aqueles carrões em grande aceleração instigam o grunho que há na população masculina, mas também é verdade que há uma fórmula de série B endinheirada que está espetacularmente executada. No anterior filme, James Wan chegava a sugerir um bailado mecânico e toda a escala se aproximava de uma grande produção 007.

Ainda assim há aqui algo que nem as cenas de perseguição e de acrobacia batem: as personagens. Os fãs da série afeiçoaram-se a este gangue de drivers criminosos. Nesse campo, os atores e o seu carisma são essenciais, embora neste mais recente tomo haja uma ausência inevitável, Paul Walker, falecido num acidente num dia de folga da rodagem de Velocidade Furiosa 7. Se no começo era ele e o brutamontes Vin Diesel os nomes verdadeiramente bancáveis, agora tudo se vira um pouco mais para o efeito coral. Entram uns, saem outros.

Olhando para a ficha técnica deste oitavo filme, o que não faltam são estrelas de cinema de ação de primeira apanha. Para lá de Vin Diesel, que é um pouco aqui o chefe de produção destes filmes e a estrela maior, o elenco volta a ter Dwayne Johnson, que em 2011 começou a integrar esta pandilha (primeiro como perseguidor) em Velocidade Furiosa 5 (um dos melhores da série e aquele que tinha o nosso Joaquim de Almeida como vilão). Johnson, que neste ano também vai ser visto em Baywatch : Marés Vivas, recriação para cinema da famosa série. Neste momento, trata-se do ator com o cachê mais elevado em Hollywood.

Outro dos nomes incontornáveis do elenco é Michelle Rodriguez, uma das heroínas de ação com mais carisma em Hollywood. Uma atriz latina com uma sensualidade fora dos padrões convencionais. A sua Letty é uma resposta moderna às donzelas em perigo. Rodriguez será vista em breve em The Assigment, de Walter Hill. Tal como ela, também o britânico Jason Statham marca presença, ele que é um dos atores favoritos de Hollywood para cinema com recurso a muitos duplos. Statham é aqui uma espécie de vilão de estimação.

Das novas "contratações", destaque para Scott Eastwood, o filho de Clint. O ator que já deu nas vistas em Snowden, de Oliver Stone, tem um pequeno papel. Mas segundo rezam os rumores, a grande presença é Charlize Theron, uma misteriosa mulher que aparece e deixa esta família fora-da-lei dividida. Uma vilã que parece convencer Dominic Toretto (Diesel) a passar-se para o lado dos terroristas. Theron domina todas as atenções e volta a usar a sua sensualidade felina de forma arrepiante. Se tem personagem a sério ou se é apenas um fogo-de-artifício fajuto para o trailer, eis um dos mistérios do filme. O certo é que Velocidade Furiosa 8 parece ser Charlize Theron e os outros. Tudo isto numa altura em que o trailer do seu próximo filme, Atomic Blonde, de David Leitch, causa furor na internet.

Velocidade Furiosa 9 já está entretanto em pré-produção e sabe-se que Vin Diesel será de novo o protagonista.