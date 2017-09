Pub

O cantor Charles Bradley anunciou hoje o cancelamento, por motivos de saúde, da digressão internacional que incluía datas em Lisboa e no Porto no final de novembro.

"Como devem saber, o Charles foi diagnosticado com um cancro de estômago no outono passado e, depois de se ter submetido a tratamento, voltou à estrada na primavera. Começou a sentir-se cansado durante as recentes datas da digressão e tomou conhecimento de que o cancro se tinha alastrado ao fígado, apesar de não ter regressado ao estômago. Ele vai tirar algum tempo para se concentrar no tratamento e na recuperação", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais de Bradley.

Na mesma publicação está incluída uma mensagem de Charles Bradley aos fãs: "Adoro-vos a todos os que estão aí fora que concretizaram os meus sonhos. Quando voltar, voltarei forte, com o amor de Deus. Com a vontade de Deus, voltarei depressa".

Bradley, que esteve em território português três vezes entre 2013 e 2015, tinha previstos dois concertos em Portugal no mês de novembro: primeiro no Coliseu do Porto, a 23 de novembro, e dois dias depois no Vodafone Mexefest, em Lisboa.

A agência do músico em Portugal, Ao Sul do Mundo, desejou as melhoras ao cantor de 68 anos e referiu em comunicado que "os portadores de bilhetes para o concerto no Coliseu do Porto serão reembolsados a partir de [quinta-feira], nos locais onde foram adquiridos".

Apesar de uma longa carreira, Bradley lançou o primeiro disco -- "No Time for Dreaming" - em 2011, para vir a ser aclamado pela crítica e pelos fãs em concertos, a que se seguiu "Victim of Love" e o mais recente "Changes", do ano passado.