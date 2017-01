Pub

A cerimónia oficial de abertura Capital ibero-americana de cultura foi cancelada esta tarde, após a notícia da morte de Mário Soares.

A apresentação da Lisboa Capital Ibero Americana prevista para hoje às 19.00 e o concerto de abertura, Canções para uma Festa, que juntaria no palco do São Luiz a portuguesa Gisela João, a equatoriana Mariela Condo e a panamiana Yomira John, e a festa Danças, no Jardim de Inverno do mesmo teatro foram cancelados devido à morte de Mário Soares, num gesto de solidariedade institucional.

"No seguimento do anúncio do falecimento do antigo Presidente da República, Dr. Mário Soares, todas as atividades do dia de hoje, no âmbito de abertura de Lisboa, Capital ibero-americana de Cultura 2017, foram canceladas", diz uma nota publicada na página oficial do teatro lisboeta.

A programação será retomada amanhã. O concerto das três intérpretes está marcado para as 21.00.

A Capital Ibero-Americana decorre em Lisboa até 22 de dezembro, e a sua programação contempla a música, cinema, conferências e exposições, como a do artista mexicano Demián Flores que abriu ao público hoje, no Padrão dos Descobrimentos.