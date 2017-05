Pub

Primeiro espetáculo de Salvador Sobral após Kiev é em Marco de Canaveses frente à fachada de um palácio barroco do século XVIII num concerto gratuito. A organização preocupada com a afluência de público

Quando, em setembro de 2016, os responsáveis do Festival Confluências convidaram Salvador Sobral para integrar o cartaz, estavam longe de saber no "desafio" em que a atuação do músico se ia tornar. No próximo sábado, o vencedor do Festival da Eurovisão atua pela primeira vez em Portugal, em Marco de Canaveses, num palco montado em frente à fachada de um palácio barroco do século XVIII conhecido como Obras do Fidalgo, classificado como imóvel de interesse público. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que organiza o evento, admite que o recinto, ao ar livre e de entrada gratuita, "será exíguo para o que é a dimensão de Salvador Sobral neste momento".

Inácio Ribeiro não adianta a lotação do espaço e diz que este é um festival "para um público não de massas" e admite preocupação, não só com a afluência do público mas também com a preservação do património. Para o presidente da CIM e autarca de Felgueiras, a projeção de Salvador Sobral "é um sufoco" que coloca grandes "desafios" à organização, na sua primeira edição. "O festival decorre de maio a julho e promove eventos em espaços do barroco em marcha lenta. O facto de Salvador Sobral ter conseguido esta proeza, pôs o festival em marcha acelerada", diz. No primeiro fim de semana do Confluências, no Solar dos Magalhães, em Amarante, estiveram 1500 pessoas.

Questionado sobre uma eventual alteração do local, o presidente da CIM diz que ainda não conversou com o homólogo do Marco de Canaveses, que acolhe o espetáculo, mas que a fazê-lo "quer manter a matriz". A questão, refere, será "como gerir um eventual fluxo anormal ao festival".

Já Manuel Moreira, autarca do Marco de Canavezes, diz-se tranquilo e considera que a presença do vencedor do Festival da Eurovisão "valoriza o evento". Escusando-se a dizer qual a lotação do recinto - "milhares de pessoas", sem precisar quantas -, Manuel Moreira não tem qualquer intenção de mudar o local do espetáculo que "faz parte de um programa que valoriza as quintas do Barroco na região". O autarca admite que fará um reforço de segurança e explica que o espetáculo tem como cenário uma enorme fachada barroca, no meio de um espaço verde muito amplo e que "as pessoas podem acompanhar até da parte de trás" - embora admita que seja natural que queiram ver o músico de frente. "É um cenário hollywoodesco. Diria até que era um excelente cenário para um Festival da Eurovisão!", diz.