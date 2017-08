Pub

"Stop Making sense", de Jonathan Demme

O ruído mediático pode estar a privilegiar filmes (ditos) de ação com estatuto de agressivo blockbuster ou triste "divertimento"...

O certo é que alguns dos grandes acontecimentos deste Verão passam pela música: primeiro, através da reposição de dois títulos clássicos de Jacques Demy (Os Chapéus de Chuva de Cherburgo e As Donzelas de Rochefort); agora, com o regresso de Stop Making Sense, registo tão simples quanto sofisticado dos Talking Heads em palco, em finais de 1983, quando estavam a lançar o seu quinto álbum de estúdio, Speaking in Tongues.

Objeto essencial na história multifacetada dos "filmes-concerto", este é também um exemplo esclarecedor da versatilidade de Jonathan Demme, artesão de todos os géneros que, mais tarde, em 1991, entraria para a lenda cinéfila graças a O Silêncio dos Inocentes.

Classificação: ***** (excecional)