O grupo sobe amanhã ao palco do CCB para apresentar "Marrow" num ambicioso espetáculo com trio de cordas e coro feminino

E ao terceiro de álbuns de originais, finalmente a consagração, assim se pode resumir os últimos meses dos You Can"t Win Charlie Brown, que depois de anos a ostentar o estatuto de fenómeno de culto atingiram o primeiro lugar do top nacional de vendas como o novo disco, Marrow. Amanhã vão apresentá-lo ao vivo em Lisboa, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, naquele que será o primeiro concerto do ano do ciclo CCBeat, dedicado à nova música nacional.

Desde 2001, quando se deram a conhecer com o álbum de estreia Chromatic, que despertaram o interesse dos ouvidos mais atentos. Tanto dentro como fora de portas, pois logo nesse mesmo ano a insuspeita revista francesa Les Inrockuptibles, uma das bíblias da música alternativa, tratou de os pôr lado a lado com nomes como Fleet Foxes, Bon Iver ou Grizzly Bear. "Na altura soube muito bem, até porque estávamos no início e era um reconhecimento vindo de fora, que é algo sempre muito importante", reconhece Afonso Cabral, perante a concordância do colega de banda David Santos, também conhecido por Noiserv, o nome do seu projeto a solo. São eles quem recebe o DN no espaço onde funciona a base da banda, uma sala de ensaios do estúdio Haus, em Lisboa, onde se instalaram há alguns meses, depois de anos com a casa às costas.

Uma mudança que não foi só logística, como facilmente se percebe quando se ouve o último trabalho, porventura um dos melhores registos nacionais de 2016, no qual a guitarra elétrica e os sintetizadores substituem a predominância acústica e os ambientes indie folk dos dois primeiros discos. "Essa mudança tem que ver com o facto de finalmente termos uma sala de ensaios. Foi isso que nos permitiu finalmente, e pela primeira vez, fazer as canções em conjunto e puxar mais por essa parte elétrica e mais mexida. Antes, o ponto de partida era muito mais individual, e quando estamos em casa, a compor, a tendência é para ser um pouco mais comedido", reconhece Afonso.

Durante os primeiros anos, o coletivo inicialmente formado por Afonso Cabral, Salvador Menezes e Luís Costa, a quem, pouco tempo depois, se juntou David Santos, Tomás Franco de Sousa e João Gil (também membro dos Diabo na Cruz), não era propriamente visto como uma verdadeira banda, mas antes como um grupo de amigos, composto por seis músicos da primeira divisão do indie rock nacional, que de vez em quando se juntava para gravar um disco e dar uns concertos. Um paradigma que parece finalmente mudado com este disco, no qual se assumem, talvez pela primeira vez, como uma banda, no verdadeiro sentido da palavra. "Nós próprios vivemos nessa dualidade. Somos uma banda, mas alguns de nós têm outros empregos ou projetos musicais, o que faz que sejamos uma espécie de banda pós-laboral. Isto é a sério, mas tem de ser encaixado nos tempos livres. Portanto, sim, continuamos a ser o grupo de amigos que de vez em quando se juntam para tocar, com a diferença de agora sermos obrigados a estar muitas vezes juntos", explica Afonso. O que, segundo David, acaba por ter "o lado bom de não ser visto como uma obrigação".

Concerto mais ambicioso

Por altura da conversa com DN estavam a ultimar o concerto do CCB, para o qual prepararam um ambicioso espetáculo, com a presença de um trio de cordas e de um coro formado por algumas das vozes femininas mais relevantes da atual música portuguesa - são elas Selma Uamusse, as irmãs Margarida e Catarina Falcão (Golden Slumbers) e ainda Francisca Cortesão, Mariana Ricardo e Margarida Campelo (Minta and the Brook Trout).

O convite para inauguraram mais uma temporada do ciclo CCBeat partiu do próprio CCB, onde já haviam atuado há três anos, quando do lançamento do disco Diffraction/Refraction. "Decidimos aproveitar para fazer um concerto mais ambicioso, porque não é todos os dias que temos oportunidade de tocar numa sala tão bem equipada. Isso permitiu-nos fazer algo inédito, quase como se transpuséssemos para o palco o som do disco, que nunca conseguimos reproduzir realmente ao vivo", explica David.

O termo "concerto de consagração" parece assim ser o mais indicado para descrever o que se vai passar no CCB. Afonso, no entanto, torce o nariz: "Essa expressão soa-me sempre ao fim de qualquer coisa, quase como se a partir daí fosse sempre a descer" - o que no caso dos You Can"t Win Charlie Brown não parece, de todo, muito provável.