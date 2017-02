Pub

Entrevista à historiadora, especialista em História da Rússia, e autora de "Lenine no Comboio"

Conhece bem a União Soviética e o país atual. Os russos ainda estão interessados no seu passado?

A população está muito interessada na história da Revolução, mas ainda não decidiu como fixará a história nacional. São diferentes dos franceses, que já cristalizaram uma ideia da sua revolução. No entanto, os professores de História ou nos debates públicos percebe-se que é mais fácil falar de Estaline do que de Lenine.

Por que razão?

Estaline foi o líder nacional que criou a grande Rússia e Lenine um revolucionário que combateu por ideias que eram subversivas e perigosas, não se interessando pela criação de um império ou em ter um grande papel a nível internacional. Tornou-se, portanto, uma figura controversa para se debater.

Viraram a página da história e desinteressaram-se de Lenine?

Uns sim, outros não. Creio que eles gostam mais de Estaline e recordam bastante o tempo da Segunda Guerra Mundial.

Ainda gostam de Estaline?

Nem todos os russos, mas alguns gostariam de voltar atrás no tempo e estar num país que era grande e onde havia disciplina, sem crime, desordem e que não tinha neve acumulada nas ruas. Existe uma geração para quem Estaline era o representante do grande império russo que liderava o mundo.

Também vê isso entre os jovens?

Estão a redescobri-lo, mas as gerações mais jovens não estão particularmente interessadas na história, antes noutros assuntos: dinheiro e moda. Já não é como nos tempos da glasnost em que só queriam ouvir rock "n" roll.

O regresso de Lenine à Rússia não foi subestimado à época?

Não sabiam bem quem ele era e mesmo o governo de então não o achava um grande perigo, apesar de saberem que era capaz de mobilizar. Acharam que o poderiam conter e não seria um problema.

Porque não temeram esse regresso também os países europeus?

Não tinham ideia de que Lenine seria capaz de desestabilizar a Rússia de uma forma tão dramática e desastrosa para eles.

Na viagem, Lenine teve tempo para reequacionar a ideologia?

Creio que sim. À partida estava muito focado sobre o que iria fazer, mas durante a viagem foi recolhendo informação e em Estocolmo atualizou-se bastante.

Os discursos eram diferentes?

O que discursou não era exatamente o que planeara, porque o governo provisório queria que o país se preparasse para a guerra e estava preocupado que a Alemanha invadisse a Rússia. Lenine não queria cooperação com a posição beligerante e essa não foi uma posição muito popular.

Existe o registo dos discursos?

Não. É o caso do seu discurso na Estação Finlândia, onde as pessoas não o conseguiam ouvir porque era uma grande multidão. Escutavam apenas partes do discurso e sabe-se que manifestavam surpresa, mas não existe uma cópia deste ou doutros discursos. O que sabemos é o que alguns ouviram. Não se pode dizer que haja uma certeza sobre o conteúdo.

Repetiu a viagem dele porquê?

Creio que não se pode escrever um livro convincente sem experimentar os bastidores. Queria falar com pessoas no caminho e descobrir os locais por onde passara.

Quando para em Berlim ninguém sabe o que Lenine fez. Há muitas brancas na viagem?

Essa é a única branca, de resto quem viajou no comboio foi registando os passos e, Radek por exemplo, publicou vários relatos num jornal americano. Mas a memória das pessoas nunca é certeira e também ele baralhou certos detalhes. Ou seja, as peças nunca encaixam quando se juntam.

Foi difícil esta investigação?

Tudo o que Lenine fez foi registado, mas penso que muito do que é relatado está errado e contém mentiras. Por isso, tive de ler muito do que já se escreveu e escrutinar o que era de mais confiança.

Já editou outros livros sobre o tema. Este mudou-lhe a opinião?

Mudou a minha opinião sobre Lenine porque antes pensava nele como o homem dos meus tempos de universidade, retratado em cartazes por toda a universidade. O que mais me assustou foi o facto de ser um homem muito sedutor e de as pessoas porem tudo de parte só para o ouvir.

As pessoas estavam à procura de líderes, diz. Foi no tempo certo?

Sim, principalmente, não receava sê-lo. Era uma época de profundas mudanças e havia muita gente que queria participar na alteração. Lenine percebia-o e isso fazia dele o homem certo.

Pensa "andar de comboio" também com Estaline?

Creio que não.

Não gosta dele?

Não, penso que é um protagonista da história dos mais horríveis.

Lenine também não é cúmplice?

Sim, jamais negaria que Lenine era um assassino de massas, frio e assustador. Mas não era tão cruel como Estaline, nem tirava prazer na morte dos outros.

Este livro mudou a sua forma de ver a história russa?

Sim, porque muito do que escrevi até agora era sobre pessoas mais normais. Neste caso, fui obrigada a confrontar-me com uma pessoa que tinha mudado o mundo.