Os atores Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires conversam com o público sobre teatro, no próximo sábado ,dia 4 de março.

Até dia 18 de março é possível ver Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires no Auditório dos Oceanos no Casino de Lisboa em Os Dias Realistas.

No entanto, este sábado dia 4 de março estes atores dedicam-se ao público. No final da apresentação da peça, estes quatro atores irão conversar com os espetadores, falando-lhes sobre o teatro e a peça "Os Dias Realistas".

Esta peça de teatro em cena no Auditório dos Oceanos, retrata a vida de dois casais vizinhos que partilham o apelido e revelações. As conversas entre os casais darão asas a reflexões sobre o casamento, o quotidiano, a vida e a morte.

Após a encenação em Lisboa, a peça parte para o Porto onde irá atuar no Teatro Sá da Bandeira, de 29 de março a 2 de abril.

Preços:

Lisboa:

Em cena de 5ª a Domingo

5ª a Sábado às 21h30 e Domingos às 17h

15 euros e 18 euros

Porto:

29 Março a 2 Abril

Preços entre 8 euros e 20 euros