Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta, do gabinete RCR, de Girona, vencem a edição deste ano do mais importante prémio de arquitetura.

Os três arquitetos, fundadores do RCR Arquitectes são os vencedores da 39.ª edição do prémio, considerado mais importante da disciplina, anunciou hoje, em Chicago, Tom Prizker, presidente da Fundação Hyatt, que atribui a distinção anualmente.

Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta "têm trabalhado juntos colaborativamente desde a fundação da firma RCR Arquitectes, na sua cidade natal em 1988. O trabalho deles demonstra um inabalável compromisso com o lugar e a sua narrativa, para criar espaços que estão em diálogo com os respetivos contextos", diz o comunicado da Fundação Hyatt. "Aranda, Pigem e Vilalta procuram ligações entre o exterior e o interior, resultando numa arquitetura emocional e experiencial", continua.

É a primeira vez que Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura, chega à Catalunha, a primeira que contempla três pessoas e a segunda vez que chega a Espanha. A primeira foi em 1996, para Rafael Moneo.

Os três arquitetos trabalham juntos há 29 anos, um aspeto que o júri realçou na nota que acompanha o comunicado de anúncio do vencedor. Tanto quanto o facto de, pela primeira vez, o prémio chegar a três pessoas. "A maneira de intensa colaboração em que trabalham juntos, onde o processo criativo, compromisso com uma visão e todas as responsabilidades são partilhadas igualmente, levou à sua seleção para este ano.

"É uma grande alegria e uma grande responsabilidade", disse Carme Pigem sobre o prémio. "Estamos encantados por, este ano, três profissionais que trabalham de forma muito próxima em tudo o que fazem, sejam reconhecidos", acrescentou.

No trabalho dos arquitetos, o júri elogia o uso de materiais modernos, incluindo aço e plástico reciclados. "Eles têm vindo a demonstrar que a unidade do material empresta incrível força e simplicidade a um edifício", nas palavras de Glenn Murcutt, jurado do prémio Pritzker.

"A colaboração entre estes três arquitetos produz uma arquitetura sem compromissos a um nível poético, representando um trabalho intemporal que reflete grande respeito pelo passado, ao mesmo tempo que projeta claridade que é do presente e do futuro", acrescentam no comunicado sobre o trabalhos de Aranda, Pigem e Vilalta, sedeados na cidade de Olot.

Fundaram em 2013 a Fundação RCR Bunka para apoiara arquitetura, paisagem, artes e cultura. São consultores do parque natural da zona vulcânica de La Garrotxa desde 1989.

"A chave da arquitetura é dar algo positivo às pessoas. Não nos interessam os problemas da forma. Preferimos falar da arquitetura como uma experiência espacial. Quando projetamps tentamos responder às necessidades do local, mas também dar uma parte espiritual, que vá mais além", disse Ramon Vilalta ao La Vanguardia.

O trabalho dos arquitetos

Os três arquitetos estudaram na Escola Técnica Superior de Arqutetura de Vallès e o seu trabalho está amplamente representado em concelhos da região da Catalunha. O diário catalão La Vanguardia destaca algumas: a pista de atletismo de Tossols-Basil, em Olot (2000), a biblioteca Joan Oliver, em Barcelona (2007), as adegas Bell-Lloc, em Palamós (2007), o seu próprio estúdio de arquitetura, Espai Barberí, uma fundição do início do século convertida em 2008, e, em França, o Musée Soulages, em Rodez (2014). A estes edifícios, o Prémio Pritzer acrescenta projetos como La Cuisine Art Centre (França, 2014), o restaurante Le Cols, em Olot (2011), El Petit Comte Kindergarten, em Besalú (2010), Centro de dia e Jardins Cándida Perez, em Barcelona (2007) e o teatro La Lira, em Ripoll (na foto).

Na próxima semana é inaugurada a mediateca Waalse Krook de RCR em Gent, na Bélgica, e têm em mãos um complexo cultural em Paris, um agrupamento escolar no Dubai e as adegas Peralada.

O diálogo global versus local é sublinhado pelo júri do prémio. "Vivemos num mundo globalizado onde temos de confiar em influências internacionais, trocas, discussão, transações, etc. Mas mais e mais pessoas teme que, por causa desta influência internacional, perdamos os nossos valores locais, a nossa arte local e os nossos costumes locais... Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta dizem-nos que é possível ter as duas. Ajudam-nos a ver, de forma bela e poética, que a resposta à questão não é ou/ou, mas que podemos, pelo menos na arquitetura, aspirar a ter ambas; as nossas raízes firmemente no lugar e os nossos braços abraçando o resto do mundo."

Aranda, Pigem e Vilalta começaram em Olot e em Olot continuam. "Deu-nos um certo isolamento. Dedicámo-nos a trabalhar com muita vontade e a nossa voz tem sido a nossa obra", disse Aranda ao diário espanhol El Mundo numa entrevista há dois anos, revisitada hoje. "O que nos interessa é imaginar e construir. Nós, os arquitetos, somos construtores de sonhos".

"O prémio não nos vai mudar, já temos uma certa idade. Trata-se de ver o que nos pode dar", declarou ao mesmo La Vanguardia o arquiteto Ramon Vilalta, em nome de RCR.

A entrega do Prtizker está marcada para 20 de maio, no palácio Akasaka, em Tóquio.