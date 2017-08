Pub

Boomtown Rats e Primal Scream aos mais velhos, Ezra aos mais novos, cultura minhota para todos

A edição de 2017 do Festival Vilar de Mouros é pensada para agradar a quase todas as faixas etárias. "Neste ano conseguimos ter um cartaz familiar, em que os pais seguramente podem levar os filhos para mostrar os grupos de que gostavam quando eram mais novos. E, por outro lado, os filhos podem mostrar aos pais o que estão a ouvir", caracteriza Paulo Ventura, organizador do festival. Mas há mais: "Queremos que os artistas que venham ao festival tenham importância na vida das pessoas e também tenham importância na vida de outros artistas. Os Jesus and Mary Chain ou os Primal Scream seguramente influenciaram artistas de hoje." E por falar em influências, instado a aconselhar um concerto, Ventura escolhe os Boomtown Rats. "Não é a minha banda favorita do festival, mas gosto imenso deles e é extraordinário ter os membros originais a celebrar 40 anos de carreira com o Bob Geldof." Mas acaba por não resistir a destacar outras presenças: a dos Jesus and Mary Chain, "que têm um álbum novo incrível"; a dos Primal Scream (cujo vocalista, Bobby Gillespie, foi baterista dos Mary Chain na época de Psychocandy), que estão a gravar um álbum e "provavelmente vão tocar músicas novas"; o Ezra, que se estreia em Portugal, e tem "um dos discos mais vendidos na Europa nos últimos meses"; e Psychedelic Furs, que "faz todo o sentido estar em Vilar de Mouros". Fora de palco, as novidades desta edição são o "replicar das experiências da zona paga para a zona franca, que é a zona do palco histórico. Vamos ter um coreto com muita música do Minho, espaços dedicados à comida regional minhota", anuncia. Vilar de Mouros recebe o festival mais antigo no ativo, mas também o que tem o percurso mais irregular. Regressado no ano passado pela mão da Câmara de Caminha, Junta de Freguesia de Vilar de Mouros e a empresa Surprise & Expectation, o protocolo entre as partes prevê a realização de mais quatro edições em tantos outros anos.

Programa



Quinta-feira, dia 24

20.00 The Veils

21.00 The Young Gods

22.20 The Mission

23.50 The Jesus and Mary Chain

01.20 Primal Scream

Sexta-feira, dia 25

19.30 Golden Slumbers

20.30 Peter Bjorn and John

21.40 Salvador Sobral

23.00 George Ezra

00.20 Capitão Fausto

01.40 The Dandy Warhols

Sábado, dia 26 de agosto

19.30 Zanibar Aliens

20.30 Avec

21.40 The Boomtown Rats

23.10 The Psychedelic Furs

00.40 Morcheeba

02.00 2manydjs

Preços:

Bilhete diário: 35 euros

Passe de três dias: 70 euros, inclui campismo entre amanhã e dia 27