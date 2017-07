Pub

O músico brasileiro Chico Buarque editará em agosto o álbum "Caravanas", mas na sexta-feira é revelado um primeiro tema, "Tua cantiga", nas plataformas digitais, anunciou a editora Biscoito Fino.

Chico Buarque, 73 anos, já não lançava um álbum de originais desde 2011, quando saiu "Chico". "Caravanas" será o 23.º álbum de estúdio e conta com nove temas, entre os quais "Tua cantiga", com letra de Chico Buarque e melodia do pianista Cristóvão Bastos.

"Caravanas" foi produzido por Vinícius França e tem arranjos do maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, com quem Chico Buarque trabalha há mais de 30 anos.

A pensar na divulgação do álbum na Internet - tal como aconteceu com "Chico" (2011) -, a equipa que faz a promoção do artista criou um perfil na rede social Instagram.

É nesta rede social, com mais de 42 mil seguidores conquistados em cinco dias, que se revela que "Chico tem ido ao estúdio pelo menos uma vez por semana para dar os arremates finais nas sete músicas inéditas e duas canções já conhecidas, de sua autoria, embora nunca gravadas por ele".

"Antes de encarar o microfone, ele costuma fazer o exercício preferido para treinar a voz: ficar 'assoprando' um canudinho dentro de uma garrafa com água", lê-se na legenda de uma das fotografias.

Já em 2011, a propósito do lançamento do álbum anterior, Chico Buarque fez uma pré-venda para tentar contornar a pirataria e protagonizou um lançamento virtual a partir de casa no Rio de Janeiro - que levou a uma sobrelotação da página oficial do músico.

Entre "Chico" e "Caravanas", Chico Buarque lançou o quinto romance, "O irmão alemão", e participou, como convidado, no mais recente álbum da fadista Carminho, intitulado "Carminho canta Tom Jobim".

A última vez que Chico Buarque atuou em Portugal foi em 2006, quando fez nove concertos em Espinho, Porto e Lisboa a propósito do álbum "Carioca".