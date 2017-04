Pub

Músico português faz homenagem aos Beatles em disco a lançar entre junho e setembro

Com a gravação do disco concetual Vozes do Além a meio - "faltam ligações musicais" -, José Cid deu conta de que neste ano se comemora o meio século de Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band. "Resolvi antecipar-me e fazer um álbum de homenagem aos Beatles, que está pronto. Tenho uma música dedicada ao Sgt. Pepper"s e o grafismo da capa muito próximo. Na capa vão estar pessoas importantes. As que se sentirem ofendidas por não estarem lá tirem uma fotografia e ponham-na na capa", sugere. Para o efeito há uma cara tapada por um ponto de interrogação. O tema de abertura e fecho intitula-se Clube de Corações Solitários do Capitão Cid - como o disco - e nele começa por se ouvir: "Sou o vosso tio Cid, rodeado de gurus, exorcizo as paixões, os segredos e os tabus dos corações solitários perdidos na internet, onde tudo é possível e nada se promete."

Neste disco de canções, a lançar entre junho e setembro, cabe outra homenagem: aos Capitão Fausto. "Os miúdos gravaram o tema Zecid no primeiro álbum (Gazela) e eu respondo com A banda do Capitão Fausto. Devolvo a uma banda que é minha fã, que tocam ao vivo faixas do álbum 10 000 Anos depois entre Vénus e Marte. Saber que miúdos que podiam ser meus netos tocam a minha obra agrada-me muito", justifica.

Sem data de conclusão continua Vozes do Além, disco sobre a reencarnação e que dá vida a poemas de Federico García Lorca, Natália Correia e Sophia de Mello Breyner.