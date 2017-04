Pub

Véspera de feriado, meio país em trânsito. Mas na Costa de Caparica o tráfego flui entre as ondas e a tenda em que decorre o Caparica Primavera Surf Fest. Foi só depois da meia-noite, porém, que chegou o calor e a vibração de um concerto de festival, com a atuação de Virgul.

"Estamos em festa? Acompanhem-nos, pessoal", pediu Jay Moreira logo no início do primeiro concerto da noite. A lutar contra o desconhecimento do público, que nessa altura ainda mal compunha o espaço, o artista cabo-verdiano usou todo o arsenal que tinha à disposição para, em conjunto com o trio norueguês que dá pelo nome de Bandidos, abrir as hostilidades da melhor forma possível. Durante as músicas, uma fusão de reggae, hip-hop e rock, e entre elas, Jay não deixou de ser interventivo para agarrar o público, chegando a dar algumas explicações de crioulo. "Isto são aulas de crioulo em música".

O lisboeta Freddy Locks foi o artista que se seguiu e também o seu espetáculo teve um momento em crioulo, uma excepção ao inglês em que canta o reggae roots. Já perante mais público, Freddy Locks também seguiu os passos de Jay ao falar entre músicas ou a pedir palmas. Recebeu fortes reações antes de tocar Loose you e Revolution; no primeiro ao proclamar a necessidade de as pessoas "falarem mais e estarem mais juntas e largarem mais os telemóveis", no segundo ao mencionar Donald Trump: "Parece que temos um novo dono do mundo", dando a sua receita de contrapoder: não ter medo e não ligar ao que dá na TV. Com uma banda de seis elementos (saxofone e trompete, bateria, percussões, baixo e teclados), Freddy Locks abriu caminho para o momento alto da noite.

"Ei, Ei, Virgul!" cantarolava o público que entretanto lotou a tenda do Caparica Surf Fest momentos antes da entrada em grande estrondo do grupo e das quatro bailarinas que acompanharam o cantor. Apesar de ainda não ter um álbum publicado, o antigo membro dos Da Weasel é cada vez mais um caso de popularidade, com vídeos de temas como Só eu sei ou I need this girl a atingirem milhões de visualizações. E como se comprovou na noite de quinta-feira, pela reação de um público que o recebeu como uma estrela e não tanto como "um filho da terra", como fez questão de frisar.

O Caparica Primavera Surf Fest prossegue nesta sexta-feira com um cartaz dedicado ao hip-hop.