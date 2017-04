Pub

Quem não arrisca não petisca, diz Allen Halloween em 'Bandido Velho', um dos temas mais conhecidos do rapper. A organização do Caparica Primavera Surf Fest arriscou e o público, que lotou a tenda, petiscou uma mistura de rock e rap na noite de sábado.

O trinar dos detectores de metais que a Polícia Marítima faz uso à entrada do recinto foi dos sons mais discretos que se ouviram na Praia do Paraíso. Trevo deu o arranque ao minuto certo e ao fim do primeiro tema, o grupo de Gonçalo Bilé, Ivo Palitos e Ricardo Pires já dizia "estar em casa". Um facto: não só porque os músicos são de Almada, mas também porque o público mostrava-se conhecedor do seu repertório. Um público muito diversificado, refira-se. Além dos surfistas, famílias com crianças, muitos adolescentes, e a 'malta da pesada', com t-shirts dos Ramones ou dos Tara Perdida. Seguro, o grupo fez um concerto em crescendo, tendo terminado a actuação - que animou as hostes - com o tema mais conhecido, Face meu, Face meu. Uma crítica bem-humorada à dependência das redes sociais que teve como cereja no topo do bolo, nas despedidas ao público, a tirada: "Se não nos conhecem procurem-nos nas redes sociais".

As crianças não são o público-alvo de Allen Halloween e se elas estiveram atentas às letras decerto aumentaram o léxico com palavras que não podem usar socialmente. Em dupla com o MC Lucy, Halloween levou a mensagem dos subúrbios dos subúrbios, da família "kriminal", como se intitula, ao primeiro festival do ano, com versos como "Odeio ir à escola/odeio os adolescentes/odeio ir à escola/odeio toda a gente".

Uma carta fora do baralho entre dois grupos de rock, mas o rapper de origem guineense conseguiu captar a atenção do público, mesmo aquele que depois do concerto, qual claque, chamava pelos Tara Perdida. O grupo em linha de sucessão dos Censurados, com Tiago Afonso na voz, fez o que o prometeu ao início, em termos metafóricos: partiram tudo, numa explosão sónica digna dos maiores representantes nacionais do punk hardcore.



Os concertos regressam ao Caparica Primavera Surf Fest na quinta-feira.