Pub

O funaná sobe ao palco de Caparica Primavera Surf Fest, para encerrar 10 dias de concertos e surf.

Os Ferro Gaita irão encerrar a 3ª edição do festival realizado na Costa da Caparica. Com uma concertina e um ferro, o duo leva o funaná até aos palcos com vista para a praia. Induíno Tavares e Bino Branco são considerados os maiores embaixadores deste estilo musical cabo-verdiano.

O festival primaveril apresenta diversos estilos musicais, indo desde os ritmos africanos ao rock, conjugando tudo com o destaque principal: o surf.

Com concertos quase em cima da praia, a Caparica junta nomes que fazem parte do panorama musical português e africano. Diogo Piçarra e Slow J, dois estilos distintos, juntam-se na abertura do festival, aliando-se ao encontro nacional de surf.

O segundo dia apresenta visões alternativas ao rock. Keep Razors Sharp, Paus, Frankie Chavez estão confirmados para o dia 7 de abril.

Para além destes artistas, já marcaram presença os Tara Perdida e Allen Halloween (8 de abril) Virgul (13 de abril), Valas e Regula (14 de abril), Djodje e Ferro Gaita (15 de abril).

O preço dos bilhetes diários tem um custo de 10 euros (8 euros com cartão estudante), e o passe para todos os dias custa 30 euros (25euros com cartão estudante).