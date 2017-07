Pub

Artista francesa terá sido eletrocutada durante um concerto

A cantora francesa Barbara Weldens morreu na noite de quarta-feira durante um concerto na igreja de Goudron, em França, no âmbito do Festival Léo Ferré. Tinha 35 anos e terá sido eletrocutada.

Segundo a Europe 1, Weldens sofreu uma paragem cardiorrespiratória depois da eletrocussão e os serviços de emergência, que intervieram prontamente, não conseguiram reanimá-la.

As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas da morte, que deverá estabelecer as razões do mau funcionamento do sistema elétrico.

Barbara Weldens era um nome em ascensão no panorama musical francês: em 2016, vencera o primeiro prémio do concurso de jovens talentos no Festival Jacques Brel e o prémio revelação da Academia Charles Cros.

Em fevereiro, tinha lançado o primeiro álbum de estúdio, intitulado Le grand H de l'homme.