Músico brasileiro atua em abril no Coliseu do Porto.

Com o concerto dia 25 de abril quase esgotado, estão já à venda os bilhetes para uma data extra de Caetano Veloso no Coliseu do Porto: 26 de abril.

O músico brasileiro está de volta a Portugal com o formato voz e violão que apresentou no Coliseu dos Recreios, em setembro do ano passado.

Tal como em Lisboa, também no Porto Caetano convida a cantora Teresa Cristina para abrir a noite, acompanhada por Carlinhos 7 Cordas, com o espetáculo "Teresa canta Cartola", uma homenagem a Cartola, compositor maior do samba e autor de canções como As Rosas não Falam ou O Mundo É um Moinho.

Com início em Paris e Lisboa, a digressão passou pelos EUA, Coreia do Sul, Japão, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Os bilhetes custam entre 20 e 70 euros.