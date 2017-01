Pub

A banda escocesa apresenta-se esta sexta-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Em entrevista ao DN falam do que andaram para aqui chegar

Eram apenas uns miúdos quando, ainda em meados dos anos 90, Simon Neil e os irmãos James e Ben Johnston começaram a tocar juntos na pequena cidade escocesa de Kilmarnock. Fascinados pelo rock vindo do outro lado do Atlântico, numa altura em que a britpop estava em plena explosão na sua Grã-Bretanha natal, eram bandas como os Nirvana, os Foo Fighters ou os Queens of the Stone Age a alimentar-lhes a vontade de tocar, como recorda nesta entrevista ao DN o baixista James Johnston. Seria preciso esperar por 2007 e pelo quarto disco de originais, Puzzle, para que os Biffy Clyro conseguissem dar finalmente o salto para a primeira divisão do rock. Os trabalhos seguintes, Only Revolutions (2009) e Opposites (2013) apenas comprovaram o novo estatuto da banda, que no ano passado foi uma das mais aplaudidas no palco principal do festival Nos Alive. Regressam agora a Portugal para um muito aguardado concerto em nome próprio, que serve também apresentar o último disco Ellipsis, por muitos considerado o melhor trabalho dos Biffy Clyro.

No ano passado, o vosso concerto no NOS Alive foi muito elogiado, que recordações têm desse momento?

Foi realmente fantástico. Esse festival é um dos nossos favoritos, não só por todo o cenário, com o rio e o mar ao fundo, mas especialmente pela forma muito apaixonada como o público português reagiu à nossa música, de uma forma totalmente diferente daquela a que estamos habituados no nosso país, a Escócia. Lembro-me que tocámos ao fim da tarde, estava calor e uma luz linda, foi um momento perfeito.

Vêm agora a Portugal para um primeiro concerto em nome próprio numa sala, qual será a diferença deste para um espetáculo de festival?

Nós damos sempre tudo o que temos nos nossos concertos, porque adoramos tocar ao vivo, mas reconheço que um concerto numa sala, perante os nossos fãs, é muito mais intenso. Os festivais são muito importantes, mas pessoalmente prefiro as salas mais pequenas, porque a energia é muito maior e transpiramos todos juntos (risos).

Já têm mais de duas décadas de carreira, mas só conseguiram atingir o sucesso muitos anos depois, o que vos motivou a continuar?

Quando começámos a tocar nem sequer pensávamos em ter sucesso, apenas queríamos fazer música juntos, para nos divertirmos. Na segunda metade da década de 90 vivia-se a explosão da britpop, mas nós estávamos muito mais interessados no rock alternativo americano, que é a nossa grande influência ninguém queria saber muito de nós (risos). No fundo, Fazíamos a música que gostávamos, apenas para nós. Os primeiros anos são muito importantes para definir o caráter de uma banda e essas dificuldades iniciais tornaram-nos mais fortes e trabalhadores.

Quando perceberem que iriam ter sucesso? Qual foi o momento de viragem?

Houve muitos momentos. Por exemplo, foi muito importante, quando tínhamos apenas 16 anos, conseguirmos fazer três ou quatro músicas. Ou tocá-las pela primeira vez em público, mesmo que apenas para os amigos e para a família. Ou a primeira vez que uma música nossa passou na rádio, na BBC. E depois com o álbum Puzzle, lançado em 2007, que marca essa viragem.

É nessa altura que são convidados para fazer a primeira parte dos concertos de The Who, Red Hot Chili Peppers e The Rolling Stones ou ainda para acompanhar a digressão dos Queens of the Stone Age. Qual foi a sensação de estar lado a lado com essas bandas?

Sentimo-nos muito sortudos, por essas bandas terem visto algo em nós, especialmente os Queens of the Stone Age, que acompanhámos durante alguns meses, pois eram uma das nossas maiores referências. Aprendemos muito com eles, foi um verdadeiro privilégio.

Em 2010, o vencedor do programa de televisão The X- Factor, Matt Cardle, lançou como primeiro single uma versão de Many of Horror, à qual deu outro título e que chegou ao primeiro lugar do top britânico, como se sentiram com isso?

É caso para dizer que essa canção se tornou muito maior que nós, na altura, e hoje porventura já nem nos pertence só a nós. É de facto uma canção muito boa e era difícil estragá-la (risos), mas a verdade é que o Matt fez uma versão muito boa. Na altura em que isso aconteceu estávamos em digressão na Austrália, com os Queens of the Stone Age e portanto nem ligámos muito ao que se estava a passar.

Concorda que o vosso último disco, Ellipsis, editado o ano passado, marca uma viragem no som anteriormente mais direto dos Biffy Clyro? Além de ter entrado diretamente para o primeiro lugar da tabela de vendas, foi também muito elogiado pela crítica, que o considerou o vosso melhor trabalho...

Sim, sem dúvida. Vemos este disco como o início de uma nova fase, o primeiro de mais uma trilogia de discos, que irá suceder às duas anteriores.

Foi por isso que convidaram o produtor Rich Costey, conhecido por trabalhar com bandas como Muse ou Sigur Rós? Que papel teve ele nesta mudança?

Deu-nos uma aproximação muito mais moderna no modo de construir as canções. Ele tem um método de trabalho muito diferente daquele a que estávamos habituados. Sempre fizemos a nossa música de uma forma muito direta, mas por vezes também mais complicada, enquanto neste disco fomos obrigados a dedicar muito mais tempo a uma única canção ou até a um único instrumento, até tudo estar perfeito. Houve momentos em que tínhamos a sensação de estar sempre a fazer o mesmo, sem conseguir avançar nada, mas isso permitiu-nos aprender muito e ganhar a energia necessária para darmos início a um novo capítulo, enquanto banda.



Biffy Clyro

Coliseu dos Recreios, Lisboa

27 de janeiro, sexta-feira, às 21.00.

26 euro